António Costa e Varandas dão boas-vindas a primeiro-ministro da Holanda em Alcochete

O primeiro ministro, António Costa , está esta manhã na Academia do Sporting , em Alcochete , onde, juntamente com Frederico Varandas, vai dar as boas-vindas ao homólogo holandês, Mark Rutte.Rutte, que aterrou esta manhã em Lisboa, seguindo do aeroporto para Alcochete, lançou o desafio às autoridades portuguesas e quis cumprimentar os compatriotas Marcel Keizer e Bas Dost.