Ex-presidente do Sporting acusou ainda JJ de ter originado a descida da equipa B.

Jorge Jesus foi o principal alvo de Bruno de Carvalho, numa entrevista que o antigo presidente do Sporting concedeu ao podcast Sporting 160. Além de acusar JJ e Marco Silva de terem beneficiado do trabalho de Leonardo Jardim, BdC ainda acusa o antigo treinador de ter originado a descida da equipa B.



"Tanto Marco Silva como Jorge Jesus aproveitaram muito do trabalho de Leonardo Jardim. O Jorge consegue o aproveitamento desse trabalho – ele vai dizer que não porque não está mais ninguém no cimo da terra para além de Jesus –, juntou o trabalho feito e talento descoberto àquela estrelinha que ele trazia, aquela vontade que ele trazia, em que os jogadores olhavam para o treinador e entravam mais serenos em campo porque tinham um treinador campeão a orientá-los. No segundo e terceiro ano já não aconteceu isso", afirmou o ex-líder antes de recordar a descida de divisão da equipa B: "A equipa B era vista pelos jogadores que lá jogavam quase como um castigo. Se chamássemos um jogador ao plantel principal, ele tinha a noção que ia lá ficar; se tivesse que descer era uma despromoção. Não acontece se um jogador vai dos juvenis aos juniores e depois regressa. O Tiago Craveiro, da FPF, disse que eu tinha toda a razão quando eu defendia o projeto dos sub-23. Já não é visto como despromoção, mas sim um crescimento gradual e natural. Se descemos da divisão foi porque tínhamos um treinador na equipa principal que queria trazer outro treinador na equipa B e tirar o que lá estava. E depois não cedia jogadores da equipa principal para a equipa puder B fazer pontos. Descer de divisão não era um plano".