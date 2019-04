Beto reage à suspensão de Ristovski e fala em embaraço para o futebol português

Beto fez esta quarta-feira uma declaração aos jornalistas à porta da Academia de Alcochete após ser conhecida a decisão de Conselho de Disciplina de manter Ristovski fora do dérbi com o Benfica desta noite, da 2.ª mão das meias-finais da Taça de Portugal (20h45, em Alvalade)."Não sei o que é mais embaraçoso para o futebol português: se a não despenalização do nosso jogador Ristovski ou o critério disciplinar do mesmo árbitro [Manuel Mota] três dias após o nosso jogo em Chaves", afirmou o team manager do Sporting , aludindo à arbitragem do juiz da AF Braga no jogo de terça-feira entre FC Porto e Braga, muito contestada pelos minhotos.