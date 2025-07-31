Sábado – Pense por si

Revelada a causa de morte do wrestler Hulk Hogan: ataque cardíaco

Ana Bela Ferreira
Ana Bela Ferreira 31 de julho de 2025 às 22:43
Relatório médico divulgado esta quinta-feira aponta a causa da morte do wrestler de 71 anos, que aconteceu a 24 de julho.

OwrestlerHulk Hoganmorreu no passado dia 24 de julhona sequência de um ataque cardíaco, revelou esta quinta-feira o relatório do médico legista da Flórida. O relatório médico indicou ainda que Hogan, de 71 anos, tinha já tido leucemia e umafibrilhação auricular (ritmo cardíaco irregular).

AP Photo/Chris Carlson, File

Terry Bollea, o nome de batismo de Hogan, acabou por ser declarado morto no hospital, menos de 90 minutos depois dos paramédicos terem chegado à sua casa em Clearwater, na manhã de 24 de julho. Nessa altura, o relatório da polícia apontava para uma "morte natural".

"Ele estava a lidar com alguns problemas de saúde, mas sempre acreditei que ele ia ultrapassá-los", escreveu a sua mulher, Sky Daily, no Instagram.

Hulk Hogan foi uma das maiores estrelas do wrestling. Ficou conhecido pela sua personalidade extravagante e pelas suas proezas no ringue. Foi a principal atração do primeiro WrestleMania, em 1985. De então até aos anos 1990 manteve-se na ribalta.

Uma das suas últimas aparições públicas foi durante a campanha presidencial dos EUA, num comício de apoio a Donald Trump.

