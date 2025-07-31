FC Porto reage em comunicado às condenações no âmbito da Operação Pretoriano

Órgãos sociais e a prova de existência de um plano previamente delineado: "Jamais pode ser aceite pelo FC Porto".

Num comunicado assinado pelos seus órgãos sociais, o FC Porto reagiu àscondenações no âmbito da Operação Pretoriano, conhecidas esta quinta-feira.

A carregar o vídeo ... O momento em que Madureira sai do tribunal após ser condenado a pena de prisão

"O FC Porto regista a decisão judicial que foi hoje proferida na Operação Pretoriano, que condenou os atos de violência perpetrados contra sócios do Clube na Assembleia Geral realizada no dia 13 de novembro de 2023", começam por escrever os dragões.

E prosseguem: "Nos termos da mesma, resultou provada a existência de um plano previamente delineado para condicionar a liberdade associativa, o que jamais pode ser aceite pelo FC Porto."

"É dever do FC Porto assegurar aos seus sócios as condições para que todos possam ter voz e participar livre e esclarecidamente na sua vida associativa", rematam os azuis e brancos.