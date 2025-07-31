FC Porto reage em comunicado às condenações no âmbito da Operação Pretoriano

O momento em que Madureira sai do tribunal após ser condenado a pena de prisão
"O FC Porto regista a decisão judicial que foi hoje proferida na Operação Pretoriano, que condenou os atos de violência perpetrados contra sócios do Clube na Assembleia Geral realizada no dia 13 de novembro de 2023", começam por escrever os dragões.
E prosseguem: "Nos termos da mesma, resultou provada a existência de um plano previamente delineado para condicionar a liberdade associativa, o que jamais pode ser aceite pelo FC Porto."
"É dever do FC Porto assegurar aos seus sócios as condições para que todos possam ter voz e participar livre e esclarecidamente na sua vida associativa", rematam os azuis e brancos.
"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".