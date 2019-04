Simulador: Quem vai ganhar o campeonato de futebol?

Há quatro equipas com possibilidade de vencer a atual edição do campeonato de futebol. Há duas destacadas na frente, que seguem par a par na liderança da classificação, pelo que se adivinha uma disputa até às últimas jornadas.

O Jornal de Negócios preparou o habitual simulador para que possa colocar os seus prognósticos para os jogos que faltam do Benfica, Porto, Sporting e Braga e ver quem chegará ao fim na frente da classificação. O simulador será atualizado todas as jornadas com os resultados que se forem registando.