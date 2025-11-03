Benfica atualiza locais de voto: as alterações para a segunda volta das eleições

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

O Benfica atualizou a lista de locais de voto para a segunda volta das eleições e, ao que foi possível ver, só há duas alterações relativamente à primeira, anunciadas, de resto, no domingo, pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral dos encarnados, José Pereira da Costa.



Deste forma, a votação na Amadora decorrerá na Escola Básica Roque Gameiro, situada na Avenida da Aviação Portuguesa. Se optarem por Loures, os sócios das águias terão de deslocar-se à Escola Secundária Dr. António Carvalho Figueiredo, na Rua 25 de Abril 6B.

As restantes 106 secções, distribuídas por 105 cidades, mantêm-se. No entanto, como explicou Pereira da Costa, haverá melhorias em 46 secções de voto e um acréscimo de 144 pontos de votação. Tudo isto para reduzir o tempo de espera. O dirigente prometeu, igualmente, melhorar a comunicação com os sócios e um apuramento dos resultados mais céleres.

"O primeiro objetivo é que a votação corra muitíssimo bem e que seja célere. Também queremos que o processo de escrutínio corra muito bem e que seja, de preferência, célere. Mas não é obrigatório que seja célere. Nas secções de Lisboa duplicamos as mesas de contagem. Permite-nos perspetivar que vamos reduzir para metade o tempo da contagem. Convidámos as candidaturas a solicitar quatro delegados para entrar às 22 horas para que participarem no processo de escrutínio, com o objetivo de tornar tudo mais rápido", explicou, à BTV.

A 25 de outubro, votaram mais de 86 mil sócios, dando ao Benfica um recorde mundial de participação em eleições de um clube. Para sábado, os encarnados tentam mobilizar os sócios para que se chegue aos 100 mil votantes. Rui Costa, que recolheu 42,13%, e Noronha Lopes, com 30,26%, foram os candidatos que seguiram para a segunda volta.