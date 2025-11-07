Atletismo russo. Doze atletas suspensos por doping

Elena Kotulskaya, vice-campeã europeia 'indoor' de 800 metros em 2023, está entre os atletas suspensos. Ela foi punida com quatro anos de suspensão, com base em três incidentes de 2023.

A Unidade de Integridade do Atletismo (AIU) anunciou esta sexta-feira a suspensão por doping de mais 12 atletas russos, no que deverá ser a 'última leva' de um processo iniciado há uma década.



Doping: 12 atletas russos suspensos, incluindo Elena Kotulskaya, vice-campeã europeia Mariline Alves/

A AIU, que foi fundada em 2017, no quadro da resposta à crise da dopagem, reconhece que este poderá mesmo ser o final dos casos analisados a partir dos dados do laboratório antidopagem de Moscovo, encerrado há 10 anos.

A prioridade centrou-se nos atletas ativos e de topo, pelo que os casos agora conhecidos já são de atletas retirados há algum tempo ou de palmarés relativamente obscuro.

O mais conhecido, nesta dúzia final, será o nome de Elena Kotulskaya, vice-campeã europeia 'indoor' de 800 metros em 2023. Ela é punida com quatro anos de suspensão, com base em três incidentes de 2023.

Os outros casos hoje conhecidos abarcam atletas da marcha, velocidade, saltos e provas combinadas.

Quatro deles já tinham sido suspensos em casos anteriores e há mesmo uma atleta para quem se regista a terceira suspensão.

Os casos reportam-se à reanálise de testes até 2013 e envolvem vários esteroides e substâncias proibidas.

A Rússia continua afastada das provas internacionais de atletismo devido à guerra na Ucrânia.