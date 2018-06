O OK Diário de Espanha, publicação citada pelo jornal Marca, escreve esta quinta-feira que o Real Madrid baixou a cláusula de rescisão do contrato de Cristiano Ronaldo de 1000 milhões para 120 milhões de euros, de modo a facilitar a saída do português. Mas esta redução não será aplicável ao Barcelona e ao Paris Saint-Germain. Se algum destes dois clubes quiser contratar o capitão da selecção portuguesa terá de pagar a cláusula original.Depois da final da Liga dos Campeões em Kiev, onde Cristiano Ronaldo abriu a posta à saída do Santiago Bernabéu, escreve a mesma publicação que Manchester City, Arsenal, Chelsea e Milan foram os clubes que abordaram Jorge Mendes, mostrando disponibilidade para pagarem uma verba a rondar os 120 milhões, oferecendo ao jogador 40 milhões por época.