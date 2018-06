O presidente destituído do Sporting, Bruno de Carvalho, garante que "nunca quis ser um líder populista" e pede à Comissão de Gestão que que se acabe com o "processo disciplinar e se permita aos sportinguistas ouvirem todos os que quiserem falar e decidirem o futuro do Clube e SAD".

Numa longa publicação no Facebook, num tom unificador que contrasta com parte das publicações acutilantes que fez variadas vezes, BdC confessou que o seu texto reflectia uma análise feita quando, pela primeira vez, conseguiu "despir a camisola de presidente do Sporting". O post foi publicado um dia depois de o Conselho Directivo destituído não ter respondido à nota de culpa do processo disciplinar aplicado pela Comissão de Gestão – e que pode, em último caso, afastar BdC das eleições de 8 de Setembro.







"Nunca quis ser um Líder populista. Um demagogo de frases feitas, que age para seu benefício e que quer levar as massas por promessas ocas mas apelativas. Pelo contrário, sempre quis ser um Líder popular, com os pés assentes na terra, com um discurso mobilizador que voltasse a devolver o orgulho e respeito a um Clube que estava adormecido, resignado e sem energia", disse o antigo líder, num texto em que agradeceu a quem votou nele na assembleia-geral destitutiva, aos "6 aos 6 Leais companheiros de Direcção e ao Fernando Carvalho, guerreiro resistente" do Conselho Fiscal e Disciplinar.

"Era fundamental ter um discurso forte para "acordar" os Sportinguistas e lhes devolver a crença de que podiamos de facto voltar a ser o Grande Sporting! Um discurso ambicioso, virado para dentro e para fora, demostrando ao Mundo que estávamos aqui para vencer tudo e exigir de volta o que tinhamos perdido: Respeito", acrescentou, admitindo que tal postura "abriu uma guerra geracional que não era de todo o pretendido".

"Mas confesso que se olhar bem, se olhar profundamente, a pressa com que tudo foi feito, o trabalho 24h/24h que não permitiu um sentido mais diplomático de actuação, pode ter deixado uma imagem errada a muitas pessoas. Fui pouco hábil na diplomacia, pois não tinha mãos a medir num trabalho e objectivo de recuperação desportiva, financeira, de imagem, que tem uma dimensão de necessidade e de empenho que ninguém imagina", reforçou.

"O meu desejo é simples, que se acabe com este processo disciplinar e se permita aos Sportinguistas ouvirem todos os que quiserem falar e decidirem o futuro do Clube e SAD", apelou. Para o ex-dirigente, "neste momento é muito importante não provocar mais fragmentações do universo leonino".

"Vamos ter a humildade de reconhecer as nossas virtudes e os nossos defeitos. Vamos ter a humildade de receber de braços abertos todos os que queiram apresentar o seu projecto para o Sporting CP. Apelo novamente para que parem com os processos disciplinares em curso, e que deixem aos Sportinguistas a liberdade de se candidatarem e aos outros de poderem escolher quem querem, no próximo dia 8 de Setembro, a liderar o Clube, incluindo o último Presidente e o seu CD, se tal for a nossa decisão", acrescentou.

"A demonstração que somos um Grande Clube em tudo é deixar todos, os que assim o quiserem, sem decisões de "secretaria" contrárias, ir a eleições e ver o seu projecto ser aprovado ou reprovado por quem manda: os Associados", frisou ainda.

"Obrigado por 5 anos de puro prazer e orgulho em servirmos o Clube que amamos e a família que adoptámos como nossa: os Sportinguistas!", rematou.