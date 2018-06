Cristiano Ronaldo entrou em campo esta quarta-feira frente a Marrocos com um visual não muito habitual. O avançado adoptou uma pequena barba no queixo e explicou o seu porquê.

"Foi uma brincadeira com o Quaresma. Estava a fazer a barba e disse-lhe que, se marcasse contra a Espanha, deixava-a crescer. Assim foi: deu sorte e é para manter", afirmou aos jornalistas o português que marcou o golo solitário com que a selecção de Portugal venceu Marrocos.

Com a exibição, Ronaldo voltou a ser considerado o homem do jogo e, ao marcar o seu 85º golo pela selecção das quinas tornou-se no jogador europeu com mais golos de sempre ao serviço de uma equipa nacional, ultrapassando o húngaro Puskas que tinha 84.

No final do jogo, quando questionado pelo recorde, o português desvalorizou e preferiu centrar-se na vitória. "Os recordes são bonitos, mas o que nos interessava era ganhar e conseguimos" referiu na conferência de imprensa, em Moscovo.