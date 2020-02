Racismo e violência: Auditorias aos estádios da I Liga começam esta quarta-feira

As auditorias à segurança dos estádios onde se realizam jogos da I Liga, motivadas pelos recentes atos de violência e racismo , começam quarta-feira e decorrem até final de março, anunciou esta terla-feira o Ministério da Administração Interna (MAI).

Em comunicado, o MAI explica que o "processo, motivado pela crescente preocupação social gerada por atos de violência e racismo cometidos no exterior e dentro dos estádios", servirá para determinar "as alterações a implementar, de modo a permitir a realização de jogos na próxima época".

O MAI refere que as auditorias de segurança vão ser realizadas pela Autoridade para a Prevenção e o Combate à Violência no Desporto, pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil e pelas forças de segurança.

O estádio Nacional, em Oeiras, onde joga o Belenenses SAD, e o estádio do Bonfim, utilizado pelo Vitória de Setúbal, serão os primeiros a ser visitados, na quarta-feira, seguindo-se os dois estádios das ilhas, Barreiros, no Funchal, e São Miguel, em Ponta Delgada.

Os recintos dos 'três grandes' vão ser visitados em seguida, com a Luz (Benfica) a ser auditada em 03 de março, Alvalade (Sporting) no dia seguinte e o Dragão (FC Porto) em 10 de março.

O último estádio a ser alvo de vistoria será o Municipal de Portimão, 'casa' do Portimonense, no dia 27 de março.

O MAI recorda que a realização das auditorias, "visando o rigoroso cumprimento do novo Regime Jurídico da Segurança no Desporto, foi uma das medidas decididas na reunião entre o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, o secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, e o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença", realizada em 27 de janeiro.

Na mesma reunião foram também consensualizadas, segundo o MAI, "medidas adicionais de controlo do acesso do público aos jogos considerados de risco elevado e a entrada em vigor do cartão de adepto, para identificar todos aqueles que queiram assistir aos espetáculos desportivos nas zonas reservadas à exibição de materiais de claque (bandeiras, faixas, material sonoro)".

Calendário das auditorias aos 18 estádios da I liga:

26 fevereiro: Estádio Nacional (Belenenses SAD), Estádio do Bonfim (Vitória de Setúbal).

27 fevereiro: Estádio dos Barreiros (Marítimo).

28 fevereiro: Estádio de São Miguel (Santa Clara).

03 março: Estádio da Luz (Benfica).

04 março: Estádio José Alvalade (Sporting).

10 março: Estádio do Dragão (FC Porto).

11 março: Estádio dos Arcos (Rio Ave), Estádio Municipal de Famalicão (Famalicão).

17 março: Estádio Municipal de Braga (Sporting de Braga), Estádio Cidade de Barcelos (Gil Vicente).

18 de março: Estádio João Cardoso (Tondela), Estádio Comendador Joaquim Almeida Freitas (Moreirense).

24 de março: Estádio Capital do Móvel (Paços de Ferreira), Estádio do CD Aves (Desportivo das Aves).

25 de março: Estádio do Bessa (Boavista), Estádio D. Afonso Henriques (Vitória de Guimarães).

27 de março: Estádio Municipal de Portimão (Portimonense).