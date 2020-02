Insultos racistas a Abdu Conté motivam processo ao FC Porto

O processo disciplinar aberto pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF ao FC Porto na sua reunião do dia 17 de janeiro incide, segundo as informações recolhidas por Record, sobre um possível caso de racismo protagonizado pelos seus adeptos no jogo entre os dragões e o Moreirense, na 16ª jornada da Liga NOS.





À semelhança do que acontece no caso Marega , em causa estão alegados insultos racistas dirigidos a Adbu Conté, defesa-esquerdo do Moreirense, aquando do lance em que este cometeu penálti sobre Corona, aos 39 minutos do encontro.Leia a notícia na íntegra no Record