O seleccionador do Irão pede ainda o Mustang para explicar de que forma faltou ao respeito aos portugueses



Continua a troca de palavras entre Carlos Queiroz e Ricardo Quaresma. Depois das declarações do seleccionador iraniano após o duelo com Portugal, da resposta na hora do jogador, do contra-ataque de Queiroz e da publicação do extremo esta tarde, Queiroz voltou a responder ao jogador do Besiktas, com várias frases fortes numa mensagem partilhada no Facebook, na qual pede ainda ao jogador português para explicar de que forma faltou "ao respeito para com os portugueses".



Tudo começou na conferência de imprensa de Carlos Queiroz, depois do jogo entre Portugal e o Irão, que disse que o cartão amarelo mostrado a Cristiano Ronaldo deveria ter sido vermelho. Questionado sobre esta declaração, Ricardo Quaresma disse: "Não vou responder ao Queiroz senão ficamos aqui a noite toda".



Os jogadores iranianos "não me irritaram, irritou-me mais o treinador. Ele, como português, devia respeitar mais os portugueses", disse ainda o jogador.



Em resposta, Queiroz disse, em entrevista ao jornal Público: "Se todos os treinadores que ele teve falassem dele ficariam alguns anos a falar. Todos, desde o Sporting ao FC Porto. É melhor ficarmos por aqui. Se tiver de dizer alguma coisa sobre mim, que tenha coragem e diga agora. Dizer que eu não respeitei os jogadores portugueses… Como é que eu não os respeitei?", questionou o seleccionador do Irão.



Na resposta, Quaresma disse: "Amigos, se é verdade que o povo diz que se deve ter sempre um olho no burro e outro no cigano também é verdade que vozes de burro não chegam ao céu".





"Quaresma tem razão. Também no meu mundo e cultura, aos burros o que é dos burros (dar coices), aos Ciganos o que é do grande e nobre Povo Cigano (nomeadamente a bravura e hombridade). Quaresma escolheu e acha-se no direito de dar coices no meio de um par de trivelas. Faltou-lhe a bravura e hombridade para explicar de que forma, no exercício da minha função de selecionador do Irão, faltei ao respeito para com os Portugueses. Como se conclui facilmente, Deus é grande e até os coices dos burros chegam ao céu. Recomendo, vivamente, que Quaresma se informe junto de João Pinto sobre quem é Carlos Queiroz, como ajudei muitos jogadores da Selecção a aprender o Hino Nacional, ou como trabalhei ao longo de 12 anos, pela Federação e pelo País, para criar muitas das condições para que hoje possa, com os seus colegas, envergar da melhor forma a camisola de Portugal. A ignorância não ofende e não é qualquer burro que me dá um coice. Votos de grandes trivelas. E a melhor sorte para Portugal.Carlos Queiroz"