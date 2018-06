A selecção brasileira apurou-se para os oitavos de final depois de vencer a Sérvia. O Brasil venceu por 2-0 e vai defrontar o México na próxima fase.O lateral esquerdo brasileiro Marcelo teve hoje um "espasmo na coluna", que o obrigou a ser substituído no início do encontro com a Sérvia, do Grupo E do Mundial 2018 de futebol."Numa tentativa de arrancada, o lateral teve um espasmo na coluna. Foi medicado e está bem", lê-se numa nota publicada pela federação brasileira na rede social Twitter.Em Moscovo, Marcelo foi substituído por Filipe Luís aos 10 minutos do encontro que o Brasil venceu por 2-0 e que lhe permitiu apurar-se para os oitavos de final.