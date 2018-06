Foi só um jogo, mas suficiente para deixar todo o país traumatizado – um trauma que dura há 32 anos. No dia 11 de Junho de 1986, Portugal, que tinha vencido a favorita Inglaterra na estreia no Mundial 86, só precisava de ganhar a Marrocos, selecção que nos dois jogos anteriores ainda não tinha marcado qualquer golo (dois empates, 0-0, contra ingleses e polacos). O problema é que Khairi marcou logo aos 19 minutos e bisou aos 29. Conclusão: ao intervalo já Portugal perdia por 2-0. As coisas pioraram com o 3-0, por Krimau, de nada valendo o golo de Diamantino, que fechou o resultado (3-1) aos 90 minutos.

Portugal nunca tinha jogado contra Marrocos. E, desde aí, a selecção já fez 133 jogos particulares e nenhum contra o vizinho norte-africano. O reencontro acontece esta quarta-feira, dia 20 de Junho, em Moscovo (às 13 horas), e novamente num campeonato do mundo. Se em 1986 o jogo era decisivo para as duas equipas, por ser o terceiro da fase de grupos, desta vez não é (depois deste confronto Portugal enfrenta o Irão e os marroquinos defrontam Espanha). Portugal até pode perder com Marrocos e ser apurado, desde que depois a selecção africana perca com Espanha e Portugal vença o Irão (se o Irão também perder esta quarta-feira com Espanha). Mas isso são muitos ses, portanto, o melhor mesmo é vencer Marrocos.



Jaime Magalhães a disputar a bola no jogo de má memória com Marrocos, no Mundial 86. Portugal perdeu 3-1 e foi eliminado

Mas antes do jogo do Mundial 2018, vamos recuar 32 anos, até ao México 86. Portugal já não chegava a uma fase final de um Mundial desde o Inglaterra 66, e apurou-se milagrosamente com o golo de Carlos Manuel em Estugarda, numa vitória contra a Alemanha conseguida com uma grande exibição defensiva (destaque para o guarda-redes Bento) e com muita sorte, pois os alemães falharam várias oportunidades em frente à baliza – incluindo bolas aos postes. A euforia por voltar a um Mundial ficou bem expressa na canção Bamos lá Cambada, de Herman José, cantada pelo Estebes e rapidamente adoptada como uma espécie de hino da selecção e hit do Verão.

Em Saltillo, no México, correu tudo mal nas três semanas pré-Mundial: os jogadores não se entenderam com a Federação em relação aos prémios de jogo (e também porque teriam de fazer publicidade à Federação sem receberem mais por isso), as condições não eram as melhores (um dos campos de treino era inclinado), não houve jogos de preparação, o hotel não permitia resguardar os jogadores de adeptos e jornalistas, houve rumores de festas com mulheres...

Apesar do desastre anunciado, a selecção conseguiu vencer na estreia a favorita Inglaterra, treinada por Bobby Robson e com figuras como Peter Shilton, Glenn Hoddle, Peter Beardsley ou Gary Lineker. A seguir, um empate com a Polónia deixaria Portugal praticamente apurado. Mas um golo de Smolarek, jogador do Eintracht Frankfurt (e que admirava Portugal, ao ponto de dar o nome de Euzebiusz ao seu filho, também futebolista, que se retirou em 2013 e passou por clubes como Feyenoord, Borussia Dortmund ou Bolton), derrotou Portugal, obrigando-o a ter de triunfar frente a Marrocos.

Futre com Fenwick, no jogo inaugural do México 86. Portugal venceu (1-0) a Inglaterra de Bobby Robson, mas depois somou duas derrotas

Se em 1986 a preparação para o Mundial fazia lembrar a de uma equipa amadora, agora, passados 32 anos, as coisas mudaram completamente. A selecção portuguesa, campeã europeia em título, tem uma estrutura super-profissional e jogadores nos melhores clubes europeus, com destaque para Cristiano Ronaldo, vencedor por cinco vezes da Bola de Ouro para melhor do mundo e cinco vezes vencedor da Liga dos Campeões, entre muitos outros troféus. E, também ao contrário do que acontecia nas décadas de 70 e 80, agora Portugal passou a marcar presença em todos os europeus e mundiais (desde o França 98 que não falha uma grande competição).

Portugal é, por todas as razões, superfavorito a vencer Marrocos. Desde logo por causa do ranking FIFA (Portugal é o 4º, Marrocos o 41º). E mesmo que os fantasmas assombrem muitas cabeças e tenham muito peso no futebol, a verdade é que desde que Fernando Santos se tornou seleccionador, a 24 de Setembro de 2014, Portugal já matou alguns borregos.

O primeiro? Vencer a Argentina (a última vitória tinha sido há 42 anos). E depois a Itália (também não ganhava há 40 anos). Ou, claro, conquistar uma das principais competições mundiais (o Euro 2016), após vencer na final a besta negra França… em Paris. Portugal já não ganhava à França há 41 anos e ia em oito derrotas consecutivas (com 20 golos sofridos e apenas seis marcados). A última vitória sobre os gauleses tinha sido em Abril de 1975, num particular em Paris, com golos de Nené e Marinho, numa selecção treinada por José Maria Pedroto.

Ronaldo a marcar de penálti à Espanha. O avançado, que já tem 84 golos por Portugal, é a principal esperança para bater Marrocos no Mundial 2018

Olhando para o que fez Marrocos depois do México 86 (no qual seguiu para os oitavos de final e perdeu com a Alemanha, por 1-0), no seu currículo estão dois apuramentos para Mundiais, sendo sempre eliminados na fase de grupos: mas se em 1994 saíram com três derrotas (frente a Bélgica, Arábia Saudita e Holanda), em 1998 estiveram quase a apurar-se (no último jogo fizeram o que lhes competia, ao derrotar a Escócia por 3-0, mas o Brasil não ajudou, ao perder surpreendentemente com a Noruega). Depois disso, o deserto. Foram 20 anos sem chegar a um Mundial, até agora, ao Rússia 2018, com uma fase de grupos africana imaculada: três vitórias, três empates, 11 golos marcados e zero sofridos. Já na CAN, a competição africana de nações, em 32 anos houve três bons resultados: o 4º lugar (em 1986 e 1988) e o 2º lugar de 2004.

A selecção marroquina entrou mal no Mundial 2018, com uma derrota frente ao Irão. O desaire surgiu com um autogolo aos 91 minutos, quando o avançado Bouhaddouz cabeceou para a própria baliza, mas Marrocos mostrou nesse jogo mais futebol do que o Irão de Carlos Queiroz, pecando apenas na finalização.

Fernando Santos já avisou que para vencer Marrocos não vai bastar ser competente. "Temos de jogar ao nosso melhor nível, como jogámos no Euro2016. E se estivermos a esse nível, acredito que vamos vencer".

Ronaldo tinha apenas 16 meses quando se realizou o México 86. Fernando Santos desvalorizou o desaire com Marrocos em 1986 por isso mesmo. "A maioria dos meus jogadores nem tinha nascido, não vale a pena falar do que não viram"

O seleccionador não quer ouvir falar do que aconteceu em 1986, até porque, nota, a maioria dos jogadores nem era nascido nesse ano. "É difícil falar de uma coisa que não viram e não conhecem, só ouviram falar".

Ainda assim, garante que ninguém vai menosprezar o valor de Marrocos, uma selecção que tem 18 dos 23 jogadores convocados a jogar na Europa, alguns em clubes de topo, como é o caso de Benatia (Juventus), Hakimi (Real Madrid), Amine Harit (Schalke 04), Hakim Ziyech (Ajax) ou Belhanda (Galatasaray).



Fernando Santos avisa: "A fórmula que nos levou a vencer o Euro 2016 foi o respeito por todos os adversários. É importante termos capacidade de sofrer e termos qualidade para fazer um bom jogo. Não há nenhum pozinho mágico, mas trabalhámos para melhorar e temos capacidade para com Marrocos fazer melhor do que fizemos com Espanha".