É verdade que falta apenas uma semana para começar o Mundial de 2010, na África do Sul, mas não deixa de ser surpreendente que duas horas depois de aterrar no aeroporto de Joanesburgo me apareça o Cristiano Ronaldo à janela do carro – e logo com uns 40 metros de altura. É o primeiro sinal da globalização do português, aquele anúncio da Nike a cobrir a parte lateral de um prédio de 20 andares, junto à auto-estrada que liga Joanesburgo a Pretória.





Ronaldo marcou na goleada (7-0) sobre a Coreia do Norte, na África do Sul, em 2010. O craque português conseguiu golos em quatro Mundiais, igualando um recorde de Pelé, Seeler e Klose

Em 2010, Ronaldo ainda não tinha inventado o Siiii! Só lançou esse grito característico em Janeiro de 2015, quando recebeu a terceira Bola de Ouro para melhor do mundo. Mas o jogador do Real Madrid (tinha-se transferido do Manchester United no Verão de 2009, por 94 milhões de euros) já era uma estrela planetária, conhecido nas mais recônditas aldeias do globo.

Na África do Sul, todos sabiam quem era o goleador português: desde os negros pobres dos bairros de lata à elite branca que não gosta de futebol e apenas acompanha o râguebi e o críquete. E isso devia-se muito aos seus feitos no Manchester United, onde em seis épocas foi tricampeão inglês e conquistou a Liga dos Campeões de 2008. Até porque a Liga inglesa e a Liga dos Campeões são as únicas competições futebolísticas que os sul-africanos acompanham – os que gostam de futebol, normalmente apenas os negros.

Lembro-me de Dirk, um branco de 60 anos, descendente de boers, jardineiro com uma loja de flores em Magaliesburgo (a povoação, a 50 km de Joanesburgo, onde a selecção portuguesa ficou sediada), responder assim quando lhe perguntei se conhecia Eusébio. "Quem? Nunca ouvi falar".



Expliquei-lhe quem era, contei-lhe os seus feitos no Mundial 66 e no Benfica das décadas de 60 e 70, mas nenhuma luz se acendeu na sua memória. E Eusébio foi praticamente seu vizinho, porque Maputo fica a 540 km de Joanesburgo – a mesma distância do Porto ao Algarve.



Dali a dois dias, na guest house onde estava alojado, em Magaliesburgo, e onde estavam também três jornalistas do Record, um da Antena 1 e outro da Rádio Renascença, reparei no modo como o casal de anfitriões olhava para a televisão, tentando perceber esse jogo estranho chamado futebol (na TV passava o Argentina-Nigéria). Não mostravam a mais pequena emoção com os lances de perigo e ficavam intrigados com o entusiasmo do grupo de portugueses a ver o jogo à hora de jantar.



Perguntei-lhes também por Eusébio, mas nada. E Maradona e Pelé? "Ouvimos falar", responderam, com desinteresse. E Ronaldo? "Claro que sabemos quem é, é a estrela de Portugal, está sempre a aparecer nas notícias", comentaram.



No dia de estreia de Portugal no Mundial 2010, frente à Costa do Marfim, em Port Elizabeth, Gary, o taxista que me levou do hotel para o estádio, também nunca ouviu falar de Eusébio. Tem 58 anos e é filho de imigrantes paquistaneses, que chegaram à África do Sul na década de 60. "Dos futebolistas antigos conheço o Pelé e o Maradona. Dos actuais, conheço o Rooney, o Beckham, o Messi e, claro, o Ronaldo". Mas, continua, "se falar com o meu filho, ele já percebe mais de futebol. E o meu neto, com 7 anos, ainda é pior, e é fã do Ronaldo, até tem uma camisola dele no Manchester United".

Eusébio ganhou a sua imortalidade com os grandes desempenhos no Mundial 66, em Inglaterra. Foi o rei dos goleadores, com 9 golos

Eusébio foi gigante, mas podia ter sido planetário, se tivesse jogado no tempo da globalização, como acontece hoje com Ronaldo. À entrada do bairro de lata de Tembisa (um nome zulu que significa "haja esperança"), o maior de Joanesburgo, onde vivem 500 mil pessoas, há uma pequena multidão junto ao estádio Makhulong, onde treina a selecção da Coreia do Norte, a próxima adversária de Portugal.



Ali perto, num descampado, há miúdos a jogar futebol. No meio da nuvem de pó que se levanta, consegue-se perceber que há alguns descalços. Os habitantes aproveitam a presença de jornalistas, polícias e staff da comitiva coreana para tentarem vender fruta ou ovos cozidos em improvisadas bancas na berma da estrada.



Quando chega o autocarro com a selecção coreana, os habitantes do bairro aproximam-se. Um deles, um miúdo com 7 ou 8 anos, tem uma camisola de Portugal com as letras Ronaldo já muito gastas. Pergunto-lhe porque gosta de Ronaldo. "Porque é o melhor", diz. "Também vou ser jogador como ele".



Quando Adebe, é assim o seu nome, percebe que sou português, chama os outros miúdos. "Portugal, Portugal! Ronaldo, Ronaldo!", grita. Quatro ou cinco deixam o descampado e rodeiam-me com perguntas. Querem saber como é que é Ronaldo, se é simpático, se é vaidoso, o que é que come, se costuma ajudar os pobres, qual é o segredo para marcar os seus livres Tomahawk, se o conheço pessoalmente, se tenho o número de telefone dele.



Foi difícil, para eles, perceberem que normalmente os jornalistas também só vêem Ronaldo ao longe, embora em 2010 ele ainda passasse na sala de conferências de imprensa para fazer a antevisão dos jogos (agora apenas costuma falar às televisões na flash interview). E conto-lhes que até já estive à conversa com ele e pedi-lhe sopa, na brincadeira. Isso aconteceu em 2003, quando ele ainda estava no Sporting e foi com Quaresma servir sopa aos sem-abrigo, numa iniciativa do clube e da Câmara de Lisboa, presidida por Pedro Santana Lopes.



"A sério? Então és amigo dele!?", questiona o pequeno Adebe. Expliquei-lhe que não, mas ele já nem ouviu. "Gostava mesmo de conhecer o Ronaldo", comentou. E voltou para o campo empoeirado onde os outros corriam atrás da bola.



Hoje um adolescente, Adebe já não deve ter essa camisola desbotada, mas aposto que festejou os três golos de Ronaldo à Espanha.