Vera Ribeiro garante que o guarda-redes do Sporting está bem. Adeptos agrediram plantel e equipa técnica em Alcochete.

Vera Ribeiro, a mulher de Rui Patrício, já reagiu às agressões aos jogadores e equipa técnica na Academia de Alcochete. Vera Ribeiro garante que já falou com o guarda-redes do Sporting Clube de Portugal, que está bem.



"Para todos aqueles que me estão a ligar... acabei de falar mesmo agora com o Rui e ele está bem. Deus não dorme ... e quem 'orientou' este e outros 'gestos' que ponha a mão na consciência... já foi longe de mais ... isto não é futebol muito menos actos dignos de seres humanos", escreveu na sua página de Facebook.



<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fveralpribeiro%2Fposts%2F10214614953580277&width=500" width="500" height="212" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" allow="encrypted-media"></iframe>