Bruno de Carvalho faria frente aos agressores em Alcochete na passada terça-feira. Garantiu-o este sábado numa conferência de imprensa no estádio do Sporting onde anunciou igualmente que não estará no Jamor para assistir à final da Taça de Portugal, por não estarem reunidas condições suficientes.

"Teriam de me matar para fazerem aquilo", disse o presidente do clube de Alvalade, acrescentando que ao contrário de alguns que lá estavam que não intervieram por terem medo, ele não tem medo de nada e que faria frente aos agressores que atacaram jogadores e equipa técnica.

Durante a sua participação, Bruno de Carvalho responsabilizou os jogadores por não o terem avisado das alegadas ameaças que terão recebido no aeroporto da Madeira, depois da derrota contra o Marítimo, no domingo passado.

"Sem o nosso conhecimento foi dito por um dos ex-líderes da claque Juventude Leonina que iria na terça-feira falar com os atletas que lhe chamaram nomes", disse o presidente que assegurou ter perguntado a toda equipa se haviam sido ameaçados, não tenho havido um único que referira a ameaça. Primeiro, disse que "atletas não têm culpa nenhuma daquilo que se passou na Academia". No entanto, minutos depois afirmou: "Não quero acreditar que possa haver uma tentativa de rescisão que um acto que involuntariamente saiu dos próprios jogadores".

"O Rui Patrício é um jogador importante. Não pode, não deve, dirigir-se a adeptos do Sporting chamando-lhes nomes e dizendo que sabe que estão pagos. Não devemos, não podemos, entrar neste tipo de situações com adeptos. Temos de medir as palavras", atirou ainda. E repetiu: "Não há juridicamente nenhuma razão para que os jogadores façam algum tipo de rescisão."

O presidente garantiu ainda não ter estado presente na Academia devido às notícias que saíram essa terça-feira de manhã sobre a investigação que recebeu o nome Operação Cashball, garantindo que a SAD não teve qualquer responsabilidade na entrada de adeptos na Academia de Alcochete.

Bruno de Carvalho começou a sua intervenção este domingo referindo estar a ser vítima de bullying por parte da comunicação social. Chegado com várias capas de jornais, o presidente atirou farpas a vários órgãos, dizendo: "Hoje isto chegou a um ponto que é absolutamente inaceitável", destacando um texto da capa do jornal Expresso deste sábado, uma crónica de Miguel Sousa Tavares, com o título "Brunos de Carvalho devem ser mortos à nascença".

Bruno de Carvalho diz ainda estar a ser alvo do "maior acto de terrorismo sobre uma pessoa e a sua equipa". "Lamento que os sportinguistas sérios estejam a ser enredados". "Neste momento Portugal aproveitou para destruir o seu enfant terrible", assegurando que não é como o resto dos portugueses. "Eu digo o que quiser sobre o Presidente da República – até porque ele andou comigo ao colo, é pena que já não se lembre disso -, sobre os secretários-de-estado, da Liga, do Governo, do Marta Soares… E isso não agrada. Não sou como o português comum que come e cala e isso não agrada a muitos".

Ao longo da sua intervenção, Bruno de Carvalho atacou ainda os sportinguistas que foram abandonando a sua direcção, como a Holdimo de Sobrinho Simões, Jaime Marta Soares ou José Maria Ricciardi. "Há muito tempo que a Holdimo já devia há muito tempo ter vendido a sua participação. A Holdimo não é uma marca ideal para dar nome e prestígio ao Sporting", considerou o treinador.