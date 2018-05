O juiz Carlos Decas, que presidiu aos interrogatórios judiciais dos 23 suspeitos de agressões na Academia do Sporting, censurou fortemente a conduta dos suspeitos, considerando que os mesmos foram "movidos por sentimentos de ódio" que nutrem "por quem está à frente da equipa de futebol de que eles gostam, mas que não lhes dá a satisfação que desejam". No despacho que decretou a prisão preventiva aos suspeitos, a que a SÁBADO teve acesos, o magistrado judicial considerou que os factos - agressões a jogadores e equipa técnica - são "chocantes", "tendo em conta a idade dos arguidos" e também "aquilo que o desporto deve constituir para os jovens"Carlos Decas declarou ainda no documento não ter conhecimento de "actos da mesma espécie" praticados por adeptos para com atletas e jogadores do seu próprio clube. "Ainda nos recordamos dos ‘cromos da bola’, que coleccionávamos, das fotos dos jogadores que tínhamos, dos autógrafos que pedíamos e guardávamos, ciosos dos nossos tesouros". Por isso, continuou, "aquilo a que assistimos", em Alcochete, " é a perversão do desporto, a utilização dos atletas para os adeptos se sentirem campeões e , quando tal não é atingido, castigam os jogadores".Em actualização