Providência cautelar interposta pela Mesa da AG havia sido indeferida pelo tribunal, garante o Conselho Directivo do Sporting.





Minutos depois de Jaime Marta Soares anunciar que tinha sido informado pelo tribunal que tinha luz verde para realizar a Assembleia Geral de dia 23 de Junho, o Conselho Directivo do Sporting respondeu, garantindo que a mesma não se irá realizar, após indeferimento da providência cautelar apresentada pelo presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) demissionário.



No texto publicado, o CD do Sporting diz que a decisão do tribunal não podia ser mais clara: "Indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar".



O comunicado prossegue referindo: "conforme foi anunciado várias vezes pelo Presidente do Conselho Directivo do Sporting CP, não haverá qualquer Assembleia Geral no dia 23 de Junho", desmentindo as declarações de Jaime Marta Soares.



Marta Soares diz ainda que o tribunal o tinha reconhecido como o ainda presidente da Mesa da Assembleia Geral, no entanto, ao longo do texto, Marta Soares é referido como "o ex-PMAG" e o clube diz mesmo que "todas as considerações que possa fazer (...) não têm qualquer relevância porquanto serão, posteriormente, discutidas em outra sede".



O CD do Sporting criou uma Comissão Transitória da MAG, que, por sua vez, convocou uma AG para o dia 17 de Junho, para aprovação do Orçamento da época 2018/19, análise da situação do clube e esclarecimento aos sócios, e decidiu marcar uma AG Eleitoral para a MAG e para o CFD para o dia 21 de Julho.



Comunicado do Conselho Directivo do Sporting Clube de Portugal:



"O Sporting Clube de Clube informa que a Providência Cautelar interposta no Tribunal Administrativo e Judicial de Lisboa pela ex-Mesa da Assembleia Geral, na qual o Comendador Jaime Marta Soares solicitava que este tribunal ordenasse "o Conselho Directivo do Sporting CP a facultar todos os meios necessários à realização da Assembleia Geral de dia 23 de Junho" foi rejeitada.



O texto da decisão não podia ser mais claro: "Indefere-se liminarmente o presente procedimento cautelar".



Assim, conforme foi anunciado várias vezes pelo Presidente do Conselho Directivo do Sporting CP, não haverá qualquer Assembleia Geral no dia 23 de Junho.



Todas as considerações que possa fazer o ex-PMAG não têm qualquer relevância porquanto serão, posteriormente, discutidas em outra sede."