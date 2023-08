Presidente da FIFA criticado por viagem a ilhas do Pacífico durante Mundial feminino

Gianni Infantino, presidente da FIFA, foi criticado por abandonar o Mundial de futebol feminino, que se realiza na Austrália e Nova Zelândia até 20 de agosto. Perdeu vários dias de jogos. Sabe-se agora que foi até ao Taiti, na Polinésia Francesa. Durante o Mundial de futebol masculino em 2022, não saiu do Qatar.



A sua saída da Nova Zelândia foi noticiada pela Sky News, e, depois de ser questionado, Gianni Infantino publicou nas redes sociais fotografias no Taiti. Apesar da sua ausência, continuaram a ser publicadas nas suas redes fotografias oficiais dos jogos do Mundial feminino, ocultando que não assistia aos mesmos.



A FIFA lançou uma notícia no site em que indica que o presidente se reuniu com a associação de futebol local do Taiti e com a seleção feminina de futebol de praia. "Estamos aqui para nos preocuparmos com quem ninguém realmente se importa. Estamos aqui para estar com aqueles que vivem nas áreas mais remotas do mundo e com aqueles que nunca desistem e querem viver seus sonhos", escreveu no Instagram. "Estamos aqui para dar uma chance a todos."



Gianni Infantino deslocou-se ao Taiti de avião particular, sendo que esta segunda-feira, a aeronave foi detetada a sobrevoar a cidade de Melbourne, onde se realizou o jogo entre a Austrália e o Canadá. Mais tarde, o presidente da FIFA publicou um vídeo dentro do estádio.







Até ao momento, Infantino assistiu apenas a cinco dias de jogos do Campeonato Feminino na Nova Zelândia.



As distâncias na Austrália e Noiva Zelândia fazem com que seja impossível assistir a todos os jogos deste mundial. Porém, até ontem, Infantino ainda não tinha ido à Austrália, anfitriã a par da Nova Zelândia.