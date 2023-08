Mundial feminino. Portugal empata com Estados Unidos mas fica pela primeira fase

Portugal encerra a estreia em Mundiais, na nona edição, após um desaire por 1-0 frente às neerlandesas e a primeira vitória de sempre em fases finais, com o triunfo frente às vietnamitas por 2-0, com golos de Telma Encarnação e Kika Nazareth.

Portugal empatou hoje 0-0 frente aos Estados Unidos, bicampeões do mundo femininos de futebol, em Auckland, na Nova Zelândia, na terceira jornada do Grupo E do Mundial, mas ficou, na estreia, pela primeira fase do Mundial de 2023.



Lusa

Apesar de ter empatado pela primeira vez frente à seleção norte-americana, ao 11.º jogo, e no primeiro oficial, a seleção portuguesa termina o agrupamento no terceiro posto, com quatro pontos, a três de Países Baixos, que hoje golearam o Vietname (7-0), e a um dos Estados Unidos, que avançam para os oitavos de final.

