Os três portugueses que vão aos Jogos Olímpicos de Inverno

Carlos Torres , Tiago Carrasco 23:00

José é de Évora e aprendeu a esquiar no YouTube. Vanina e Emeric nasceram em França, são irmãos e o pai deles é instrutor de esqui. Vão participar na edição de 2026, que começa dia 6 em Itália.

Portugal volta a ter três atletas (no esqui alpino e no de fundo) nos Jogos Olímpicos de Inverno (decorrem em Itália de 6 a 22 de fevereiro), tal como já aconteceu em 2022. O recorde de participações individuais (em 1998, em Calgary, houve cinco elementos, mas todos na equipa de bobsleigh) esteve perto de ser batido, pois Jéssica Rodrigues ficou a segundos da qualificação na patinagem de velocidade e a equipa de bobsleigh também esteve quase a apurar-se.

