Jogos Olímpicos de Inverno começam hoje: onde ver, quais as modalidades e que portugueses vão participar

Competição terá lugar em Itália e contará com a participação de três atletas nacionais. Eis o que precisa de saber...

Os Jogos Olímpicos de Inverno regressam oficialmente esta sexta-feira, 6 de fevereiro, em Itália, e contarão com a participação de três portugueses que tudo farão para protagonizar bons desempenhos. Isto é tudo o que precisa de saber para assistir a esta competição.



Jared Shumate, dos Estados Unidos, compete nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2022 Foto AP/Andrew Medichini

O que são os Jogos Olímpicos de Inverno?

Os Jogos Olímpicos de Inverno são um evento desportivo que se realiza a cada quatro anos, onde os melhores atletas do mundo competem em várias modalidades ligadas a esta época do ano. A primeira vez que foram realizados foi em Chamonix, França, em 1924.

Onde irão decorrer?

Desta vez, a competição decorre em Itália e os eventos serão distribuídos entre Milão e Cortina d'Ampezzo.

A capital da Lombardia irá receber os eventos de hóquei no gelo, patinagem artística e curling. Já Cortina d'Ampezzo, que acolheu os Jogos Olímpicos de Inverno de 1956, irá sediar as competições de esqui alpino, snowboard, entre outras.

Quais as modalidades?

Ao todo, serão 16 as modalidades desportivas que poderá acompanhar, nomeadamente:

- Biatlo

- Bobsled

- Combinado nórdico

- Curling

- Esqui alpino (slalom, slalom gigante, super-G)

- Esqui cross-country

- Esqui estilo livre

- Esqui de montanha

- Hóquei no gelo

- Luge

- Patinagem artística

- Patinagem de velocidade

- Patinagem de velocidade em pista curta-

- Saltos de esqui

- Skeleton

- Snowboard.

Onde assistir?

Dezenas de países irão transmitir os eventos online ou nos canais de televisão. No caso de Portugal, quem quiser acompanhar a competição poderá fazê-lo através da RTP, da Eurosport ou até mesmo da plataforma de streaming HBO.

Quem são os portugueses que vão participar?

Este ano, a competição contará com 2.900 atletas de mais de 90 Comités Olímpicos Nacionais. Entre estes três são atletas portugueses.

Vanina Guerillot tem 23 anos e é estudante de Ciências do Desporto na Universidade de Grenoble, França. O pai, Yannick, chegou a representar a França nas competições europeias e hoje é o seu treinador. Já a mãe, nascida em Guimarães, foi quem a fez querer competir por Portugal. Praticante de esqui alpino desde os dois anos, estreou-se no circuito internacional em 2018. Em Itália, onde irá regressar aos palcos olímpicos depois de ter competido em Pequim em 2022, disputará as provas de slalom e slalom gigante.

Vanina irá competir no dia 15 de fevereiro em slalom gigante feminino às 9h (primeira descida) e às 12h30 (segunda descida). Também será colocada à prova no dia 18 de fevereiro em slalom feminino às 9h (primeira descida) e às 12h30 (segunda descida).

Emeric Guerillot é o irmão mais novo de Vanina, tem 18 anos e é estudante de Ciências da Terra e do Ambiente na Universidade Grenoble, em França. Além de ser praticante de ciclismo e parapente, um dos seus hobbies é o aeromodelismo. Nos Jogos Olímpicos competirá no slalom, slalom gigante e super-G. Será a sua estreia em Jogos Olímpicos de Inverno.

Emeric irá competir a 11 de fevereiro em Super-G pelas 10h30; a 14 de fevereiro em slalom gigante masculino às 9h (primeira descida) e às 12h30 (segunda descida) e a 16 fevereiro em slalom masculino às 9h (primeira descida) e às 12h30 (segunda descida).

José Cabeça é alentejano, tem 29 anos, uma licenciatura em Treino Desportivo pelo Politécnico de Desporto de Rio Maior e pratica esqui cross-country. Começou na natação, treinou karaté e competiu no triatlo. À semelhança de Vanina, também ele participou em Pequim, em 2022, onde foi o 88º colocado na prova de 15km do estilo clássico. Agora irá competir no sprint e nos 10km estilo livre.

Vai participar a 10 de fevereiro no sprint clássico masculino às 8h55 e a 13 de fevereiro nos 10km estilo livre às 10h45.

Datas importantes que precisa de saber

A competição irá decorrer de 4 a 22 de fevereiro, mas começa oficialmente no dia 6. Estas são as datas mais importantes a ter em conta:

4 de fevereiro: Início da competição (curling).

6 de fevereiro: Cerimónia de abertura.

7 de fevereiro: Primeiras provas com distribuição de medalhas de ouro.

8 de fevereiro: Atribuição da medalha de ouro na prova de downhill do esqui alpino feminino.

13 de fevereiro: Atribuição da medalha de ouro na patinagem artística masculina.

18 de fevereiro: Atribuição da medalha de ouro no slalom do esqui alpino feminino.

19 de fevereiro: Atribuição da medalha de ouro na patinagem artística feminina; disputa pela medalha de ouro no hóquei no gelo feminino e atribuição das primeiras medalhas de ouro no esqui de montanha, um novo desporto olímpico.

22 de fevereiro: Jogo para a medalha de ouro no hóquei no gelo masculino e cerimónia de encerramento.

Onde comprar os bilhetes?

Para quem preferir assistir à competição em Itália, os bilhetes para os Jogos Olímpicos de Inverno podem ser adquiridos nas plataformas oficiais com a possibilidade de compra de passes para eventos individuais, passes diários e pacotes para todas as provas. É, no entanto, recomendado a reserva com antecedência, isto porque competições de esqui alpino e patinagem artística, por norma, esgotam rapidamente.

Quanto aos preços, variam bastante. As cerimónias de abertura e encerramento podem chegar às várias centenas de euros. Enquanto isso, há desportos cujo valor começa nos 30 euros e geralmente ficam abaixo dos 100 euros.

Como se deslocar?

Poderá fazê-lo através os serviços de comboio, autocarro, transfers para visitantes ou aluguer de carros, no entanto, o estacionamento perto dos locais pode ser limitado.