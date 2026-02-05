Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
05 de fevereiro de 2026 às 12:44

Snoop Dogg ergue tocha antes dos Jogos Olímpicos de Inverno em Milão

O rapper norte-americano Snoop Dogg transportou a tocha olímpica num percurso entre Gallarate e Monza, em Itália. A cerimónia de abertura dos jogos de inverno de 2026 realiza-se a 6 de fevereiro de 2026.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)