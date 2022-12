"Não interessa quem marca". E se Ronaldo acabar a carreira com 999 golos?

O importante é ganhar e não quem faz os golos, garantem os jogadores. Mas é mesmo assim? Um golo pode mudar a história do futebol. Que o diga Ronaldo. Afinal, se tivessem determinado que ele tocou com a ponta dos cabelos na bola cruzada por Bruno Fernandes, e que deu o 1-0 frente ao Uruguai, com esse golo já teria igualado o recorde de Eusébio em Mundiais. Mas as coisas ainda podem mudar: afinal, a FIFA demorou 76 anos para reconhecer o autor do primeiro hat-trick em Mundiais.