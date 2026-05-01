Hexacampeão Benfica impõe-se ao Sporting em dérbi feminino de consagração

As águias foram mais fortes e venceram o dérbi com o Sporting, uma semana depois de já saberem que era campeãs pela sexta vez consecutiva.

O Benfica venceu esta sexta-feira o Sporting por 3-1, num jogo da 17.ª jornada da I Liga feminina de futebol que antecedeu a entrega do troféu às águias, hexacampeãs nacionais em título, no Estádio da Luz.



O título estava garantido há uma semana, mas hoje foi dia de consagração RODRIGO ANTUNES/LUSA

As 'águias', que uma semana antes já haviam garantido o sexto título nacional consecutivo, revelaram-se mais fortes e venceram o 'dérbi da 2.ª Circular' frente ao vizinho e grande rival com golos de Marit Bratberg-Lund, Carole Costa, de grande penalidade, e Chandra Davidson. Mackenzie Cherry marcou para as 'leoas'.

O Benfica foi superior nos momentos-chave da partida, somando novo triunfo e continuando com a possibilidade de terminar o campeonato sem derrotas, bastando-lhe pontuar frente ao Rio Ave na última jornada da prova, agendada para o próximo fim de semana.

Por sua via, o Sporting, que chegava à Luz motivado por dois triunfos consecutivos, voltou aos desaires e, apesar de já ter garantido o seu lugar na próxima edição da Liga dos Campeões feminina, ainda não assegurou o segundo lugar, que continua ao alcance do Torreense, que este sábado joga frente ao Vitória de Guimarães.

Com o título nacional recentemente revalidado, o Benfica alcançou depressa o comando do marcador e aos cinco minutos celebrou o primeiro golo, através de remate de primeira de Marit Bratberg-Lund com o seu pé menos forte, o direito.

O Sporting reagiu e Telma Encarnação ainda celebrou o golo, mas apenas para o ver invalidado por fora de jogo, e as 'águias' retomariam o comando das operações até aos últimos minutos do primeiro tempo, período que reservou emoção e um golo para cada lado.

O Sporting chegou à igualdade aos 45, através de um livre lateral batido por Joana Martins pela direita para o interior da área, onde Lúcia Alves falhou a interceção permitindo o desvio certeiro de Mackenzie Cherry. Aos 45+6 Carole Costa converteu a grande penalidade que resultou no 2-1.

O segundo tempo disputou-se a um ritmo menos veloz e a diferença mínima manteve-se apesar do esforço de Diana Silva, que aos 83 minutos protagonizou uma iniciativa individual concluída com um remate à trave.

Até final, o Sporting ainda tentou, de forma ténue, a chegar à igualdade, com Andreia Bravo a atirar por cima aos 88 minutos. Todavia, no minuto seguinte as 'águias' sentenciaram o resultado por Chandra Davidson que, em esforço, conseguiu antecipar-se à guardiã Wozniak para chegar ao passe em profundidade da autoria de Diana Silva e assinar o 3-1 final.