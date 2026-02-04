Pedro Sousa: "Ao dia de hoje, se Ronaldo tivesse que decidir, aceitaria um dos desafios que tem da Europa ou da MLS"

Pedro Sousa, diretor-executivo da Correio da Manhã Rádio, deu, em declarações no 'Mercado Now', mais explicações sobre a situação de Cristiano Ronaldo no Al Nassr.

"Houve uma série de mentiras que estão nas redes sociais. [Cristiano Ronaldo] não deixou Riade, muito menos está em Portugal e vai regressar a Portugal, era outra notícia que estava plantada. Não faltou a treino nenhum, voltou a treinar esta manhã, o que se está a passar na Arábia vem agudizar a crise. A FIFA está a permitir uma ilegalidade, o mercado fechou às 20h de segunda e está a permitir inscrições para além do mercado, como a do En-Nesyri para o Al Ittihad. Está a meter a cabeça debaixo da areia. O Al Ittihad é um adversário do Al Nassr", começou por referir.

E prosseguiu: "Cristiano Ronaldo está a treinar, as redes sociais do Al Nassr vão demonstrá-lo hoje. Começo a ter dúvidas de que estará no jogo de sexta. As explicações e os atos não o convencem. Em cima da mesa está tudo. Só pode sair no final da época, tem uma cláusula de 50 milhões que pode exercer. Vai continuar a treinar. Jorge Jesus está solidário com a posição de CR7 e os companheiros, João Félix, Brozovic e Mané".

"O Al Hilal foi a segunda equipa do mundo com maior investimento a seguir ao Manchester City. O Al Nassr contratou um iraquiano por 300 mil dólares que vai jogar poucas vezes. A diferença entre o investimento dos dois clubes é assustadora. O Al Hilal gastou 193 milhões de junho a janeiro enquanto que o Al Nassr 104 milhões de euros, maioria do João Félix. [Situação] agudizou-se muito por causa da inscrição de jogadores depois da hora e a FIFA dizer ok para jogarem na sexta com o Al Nassr. Ao dia de hoje, se [Cristiano Ronaldo] tivesse que decidir, decidiria aceitar um dos desafios que tem da Europa e da MLS", finalizou.