Alexandrina Cruz é a primeira mulher eleita presidente de um clube da I Liga. No Rio Ave desde 2004, foi lá que conheceu Miguel Ribeiro, o atual líder da SAD do Famalicão. Os namorados que mandam nos dois clubes vizinhos são discretos e, como diz Alexandrina, gostam de “separar os planos pessoal e profissional”.

O casal conheceu-se no Rio Ave, o clube que Alexandrina Cruz passou a presidir desde sábado, 1 de julho. A gestora chegou primeiro, em junho de 2004, com 26 anos, para as funções de tesoureira. Miguel Ribeiro seria contratado sete anos depois (2011), já por António Silva Campos (a quem Alexandrina agora sucede), para diretor-geral do futebol.