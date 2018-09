Empresário sublinha numa publicação no Facebook que "o melhor está para vir"

O empresário César Boaventura fez uma publicação no Facebook visando o director de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, que num tweet tinha respondido ao Benfica dizendo "finalmente começam a preparar a confissão".



Boaventura, que em maio deste ano negou ter sido intermediário do Benfica para o alegado aliciamento de jogadores do Marítimo, constata neste post que J. Marques está "entalado" e que "toda a gente vai saber a verdade". "Aí sim, são os adeptos e simpatizantes da instituição que representas que vão cuidar de ti".



Mais acrescenta o empresário que "o melhor está para vir". "Vais ter que fazer as malas e fugir, todos vão perceber que afinal fizeste muito mal aos milhões que representas, mas não és o único. Mas como és como os ratos desapareces depressa".