Pinto da Costa em 80% títulos conquistados pelo FC Porto

Pinto da Costa ganhou centenas de títulos enquanto presidente dos dragões. Do futebol ao hóquei, passando pelo bilhar e pelo boxe.

A presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa no FC Porto, iniciada em Abril de 1982, traduz-se pela obtenção de cerca de 80% dos títulos nacionais e a totalidade dos internacionais nas principais modalidades.



Dos 269 títulos absolutos conquistados pelos 'dragões' em futebol, hóquei em patins, andebol, basquetebol, voleibol, natação e atletismo (entre campeonatos, taças e supertaças), 216 foram festejados durante os 14 sucessivos mandatos de Pinto da Costa.



Foi também com Pinto da Costa, que ocupa a presidência há mais de um quarto da história do clube, que o FC Porto alcançou a totalidades dos 14 títulos internacionais, em futebol (7) e hóquei em patins (7), e se projectou para o mundo.



Na história do FC Porto, que foi refundado, e recuou 13 anos, de 1906 para 1893, o ano de 1982 marca o início de uma nova era nos 'dragões'.



No caso concreto do futebol, departamento a que chega em 1976 por convite do então presidente Américo de Sá, depois de dirigir as secções de hóquei em patins, hóquei em campo e boxe, é com Pinto da Costa que o FC Porto conquista a hegemonia interna e 'dá o salto' na Europa.



Antes de Pinto da Costa, o clube tinha conquistado apenas quatro Campeonatos de Portugal, sete nacionais, quatro Taças de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira. Os títulos europeus eram uma miragem.



Com Pinto da Costa na presidência, o FC Porto conquistou por 21 vezes o título de campeão nacional, ergueu por 12 vezes a Taça de Portugal e por 19 escreveu o seu nome na lista de vencedores da Supertaça.



Em 36 edições do nacional de futebol, com Pinto da Costa, o FC Porto foi dominador, com 21 troféus, contra 15 títulos somados pelos rivais Benfica (12), Sporting (2) e Boavista (1), e alcançou o único 'penta' da história (entre 1994/96 e 1998/99).



Em termos internacionais, o FC Porto conquistou a Taça dos Clubes Campeões Europeus (1986/87), a Liga dos Campeões (2003/04), a Taça UEFA (2002/03), a Liga Europa (2010/11), a Taça Intercontinental (1987 e 2004) e a Supertaça Europeia (1987).



A presidência de Pinto da Costa fica marcada pelos êxitos não só no futebol como também no hóquei em patins, andebol e basquetebol, modalidades em que é mais notória a evolução registada a nível dos títulos conquistados nas últimas três décadas e meia.



No hóquei em patins, secção em que Pinto da Costa se estreou como dirigente, ainda não tinha 20 anos, os números são arrasadores, pois foi durante a sua presidência que os 'dragões', em branco antes de 1982, conquistaram todos os seus 66 títulos.



Durante a liderança de Pinto da Costa, o hóquei em patins dos 'dragões' conquistou 22 campeonatos nacionais -- 10 dos quais consecutivos, entre 2001/02 e 2010/11 -- ergueu por 16 vezes a Taça de Portugal e por 21 a Supertaça António Livramento.



A nível europeu, o FC Porto conquistou por duas vezes a Liga Europeia (1985/86 e 1989/90), venceu por duas vezes a Taça CERS (1993/94 e 1995/96), ganhou por duas vezes a Taça das Taças (1981/82 e 1982/83) e ergueu por uma vez a Supertaça Europeia (1986/87).



No andebol, os números são equilibrados. Na era de Pinto da Costa, o FC Porto conquistou dez títulos nacionais -- sete dos quais consecutivos (2008/09 a 2014/15) - contra dez antes de chegar à presidência, juntou três Taça de Portugal às quatro que o clube já detinha, venceu por seis vezes a Supertaças e por três a Taça da Liga.



No basquetebol, o FC Porto conquistou 12 títulos nacionais, sete dos quais festejados na presidência de Pinto da Costa, venceu 13 edições da Taça de Portugal, dos quais apenas uma é anterior a 1982, ergueu por sete vezes a Taça da Liga e por seis a Supertaça.



No voleibol, modalidade suspensa pelos 'dragões' em 1990, os dados comparativos referem-se apenas a oito épocas de Pinto da Costa. O FC Porto conquistou nove títulos nacionais, sendo que apenas dois na era do actual presidente, e seis edições da Taça de Portugal, duas das quais depois de 1982.



Na natação, outra das modalidades acarinhadas pelos 'dragões', apesar de não ter piscina própria, com Pinto da Costa conquistaram quatro dos seis títulos absolutos do seu historial. Ao que somou quatro títulos masculinos, 15 femininos e cinco Taça de Portugal.



No atletismo, modalidade penalizada com o desaparecimento da pista existente no Estádio das Antas, em 1986, o registo é igual antes e depois da chegada do líder portista, com um título nacional de clubes masculino em 1952 e outro em 2001.



No sector feminino, Pinto da Costa festejou a conquista dos campeonatos nacionais de clubes em pista e em pista coberta, em 2010. Foi também durante a sua presidência que o FC Porto venceu dois dos cinco títulos nacionais de corta-mato.



Dos 269 títulos nacionais e internacionais somados pelo FC Porto ao longo da sua história, nas principais modalidades, 216 foram alcançados durante a presidência de Pinto da Costa. A vitrina dos 'dragões' antes de 1982 tinha apenas 55 troféus.



Boxe, com 21 títulos nacionais, bilhar, com 98 -- um dos quais internacional -, sendo que apenas três foram alcançados antes de Pinto da Costa, e desporto adaptado, com 46, são outras das seções mais tituladas do clube 'azul e branco'.



Pinto da Costa ficará ainda ligado ao rebaixamento do Estádio das Antas, à construção do novo Estádio do Dragão e do pavilhão Dragão Caixa, do Museu do clube, do centro de estágio em Vila Nova de Gaia, bem como à renovação do antigo campo da Constituição.



Principais conquistas do FC Porto durante os 36 anos de presidência de Pinto da Costa:



- Futebol:



Taça dos Campeões Europeus/Liga dos Campeões, 2 (1986/87 e 2003/04).



Taça UEFA/Liga Europa, 2 (2002/03 e 2010/11).



Supertaça Europeia, 1 (1987).



Taça Intercontinental, 2 (1987 e 2004).



Campeonatos nacionais, 21.



Taça de Portugal, 12.



Supertaça Cândido de Oliveira, 19.



Total de títulos: 75.



Antes de Pinto da Costa, 16.



Com Pinto da Costa, 59.



- Andebol:



Campeonatos nacionais, 11.



Taças de Portugal, 3.



Supertaça, 6.



Taça da Liga, 3.



Total de títulos: 36.



Antes de Pinto da Costa, 14.



Com Pinto da Costa, 22.



- Basquetebol:



Campeonatos nacionais, 7.



Taças de Portugal, 12.



Supertaça, 6.



Taça da Liga/Hugo Santos, 7.



Total de títulos: 38.



Antes de Pinto da Costa, 6.



Com Pinto da Costa, 32.



- Hóquei em patins:



Taça dos Campeões Europeus, 2 (1985/86 e 1989/90).



Taça CERS, 2 (1993/94 e 1995/96).



Taça das Taças, 2 (1981/82 e 1982/83).



Supertaça europeia, 1 (1986/87).



Campeonatos nacionais, 22.



Taças de Portugal, 16.



Supertaça António Livramento, 21.



Total de títulos: 66.



Antes de Pinto da Costa: 0.



Com Pinto da Costa, 66.



- Natação:



Campeonatos nacionais (absolutos), 4



Campeonatos nacionais (mas), 4.



Campeonatos nacionais (fem), 15.



Taças de Portugal, 5.



Total de títulos: 30.



Antes de Pinto da Costa, 2.



Com Pinto da Costa, 28.



- Voleibol:



Campeonatos nacionais, 2.



Taças de Portugal, 2.



Total de títulos: 15.



Antes de Pinto da Costa, 11.



Com Pinto da Costa, 4.



Nota: esta modalidade não se encontra activa.



- Atletismo:



Campeonato nacional de pista (mas), 1.



Campeonato nacional de pista (fem), 1.



Nacional de pista coberta, 1.



Nacional de corta-mato, 2.



Total de títulos: 9.



Antes de Pinto da Costa, 4.



Com Pinto da Costa, 5.



Nota: esta modalidade não se encontra ativa.



- Boxe:



Campeonatos nacionais (seniores consagrados), 11.



Campeonato nacionais (seniores iniciados), 5.



Taça de Portugal, 3.



Campeonatos nacionais (fem.), 2.



Total de títulos: 21.



Antes de Pinto da Costa, 0.



Com Pinto da Costa, 21.



- Bilhar:



Taça da Europa de Clubes (3 tabelas), 1 (2016/17).



Campeonato nacional, 20.



Taça de Portugal (3 tabelas), 15.



Supertaça (3 tabelas), 14.



Campeonatos nacionais (pool), 3.



Taça de Portugal (pool), 2.



Supertaça (pool), 2.



Campeonatos nacionais (pool, fem), 10.



Taça de Portugal (pool, fem), 13.



Supertaça (pool, fem), 12.



Campeonatos (snooker), 2.



Supertaça (snooker), 1.



Total de títulos: 98.



Antes de Pinto da Costa, 3.



Com Pinto da Costa, 95.



- Desporto adaptado:



Basquetebol (mental, mas), 2.



Campeonato de Portugal de Boccia, 1.



Campeonato Futebol de 5 (paralisia cerebral), 2.



Taça de Portugal (paralisia cerebral), 2.



Campeonato Nacional de Futebol 7 (paralisia cerebral), 1.



Taça de Portugal de Futebol 7 (paralisia cerebral), 3.



Taça da Europa de natação, 1 (2003/04).



Taça de Portugal de natação, 1.



Campeonatos nacionais de ténis de mesa (mental), 12.



Taça de Portugal de ténis de mesa (mental), 12.



Supertaça de ténis de mesa (mental), 9.



Total de títulos: 46.



Antes de Pinto da Costa, 0.



Com Pinto da Costa, 46.