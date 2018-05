O Benfica deixou duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem que dirigiu o Sporting-Benfica (0-0).

O Benfica fez duras críticas ao trabalho da equipa de arbitragem que dirigiu o Sporting-Benfica (0-0).



"Jogo sujo. Campeonato sujo. Uma arbitragem que envergonha o futebol: penáltis e faltas perdoados culminando numa falta inventada para anular o golo limpo de Raúl. E porquê é que o vídeo-árbitro Hugo Miguel tal como na Luz não vê os lances? Como será a última jornada?", consideraram as águias na conta dirigida à comunicação social.





"A primeira parte encarnada foi um compêndio do como se pode jogar no campo de uma equipa forte e de como se pode jogar fora, com qualidade, contra uma boa equipa", disse Rui Vitória na conferência de imprensa depois do jogo em que o benfica viu a remota hipótese de ganhar o campeonato fugir definitivamente.

"Defrontámos uma equipa com qualidade, que tem bons jogadores, mas viemos cá, claramente, para ganhar. Não ganhámos por infelicidade. Tivemos um conjunto de bolas para fazer e fica uma tristeza porque não somámos os três pontos porque merecíamos, mas ainda falta uma jornada."



Rui VItória deixou ainda palavras, duras, para a arbitragem ldierada por Carlos Xistra.

"Tenho de dizê-lo: fico desagradado com este tipo de arbitragens. Digo-o porque, ao longo deste ano, fui sempre um treinador que tentou ser o mais educado, elegante e coerente possível. Sempre com o maior cuidado com os árbitros", disse o treinador, ressalvando ainda que conhece Carlos Xistra "há muitos anos", mas que não terá tido a qualidade suficiente "para um jogo destes".

"Não teve a coragem de decidir conforme tinha dito na reunião de manhã, em que são chamadas duas equipas à reunião com os árbitros, estive lá com a minha equipa técnica, e em que é expressamente dito que, se tivermos de ir ao VAR, que o façamos. E quando chega à noite, isso não acontece", reclamou o treinador das águias.