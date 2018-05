Entre capas de estudantes e cachecóis 'azuis e brancos', milhares de pessoas festejam o 28.º título de campeão português de futebol do FC Porto na Avenida dos Aliados, no Porto.Mal o apito final soou em Alvalade confirmando o 0-0 entre Sporting e Benfica, empate que confirmava a conquista dos portistas, começaram a ouvir-se os primeiros gritos no 'coração' da cidade do Porto."Campeões, campeões" e cânticos de provocação sobretudo ao rival Benfica foram as primeiras frases ouvidas já as bandeiras estavam no ar de frente para a fachada da Câmara Municipal.O FC Porto sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 28.ª vez depois de quatro anos de jejum 'azul e branco'. O FC Porto agora com Sérgio Conceição não era campeão desde que Vítor Pereira estava ao leme da equipa portista.Há São João antecipado na cidade invicta em noite também marcada pela saída dos estudantes à rua devido à Queima das Fitas que decorre esta semana.Aos cânticos "Campeões alez", "Vai Marega" e "Quem não salta é lampião" somam-se buzinas e artefactos pirotécnicos para fazer a festa numa avenida que já tem o trânsito interrompido.Os 'dragões', que apenas jogam no domingo, em casa frente ao Feirense, têm quatro pontos de avanço sobre os dois rivais de Lisboa, que apenas podem somar mais três.Na luta pelo segundo lugar e com um encontro por jogar, o Sporting, que dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões, passou a ter vantagem no confronto directo em relação ao Benfica.