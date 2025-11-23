Pilotos da McLaren reagem à desclassificação em Las Vegas: "É frustrante perder tantos pontos"

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Após terem sido desclassificados do GP de Las Vegas, devido a incumprimentos técnicos nos seus carros, Lando Norris e Oscar Piastri já reagiram à decisão da FIA, num comunicado divulgado no site da McLaren.



Lando Norris e Oscar Piastri focados no próximo GP no Qatar.

"Foi um final frustrante para o dia de hoje. Tivemos de gerir a situação no final da corrida e agora sabemos que foi devido a alguns problemas no carro, que infelizmente resultaram na nossa desclassificação. É frustrante perder tantos pontos. Como equipa, estamos sempre à procura da máxima performance possível e, claramente, não conseguimos encontrar esse equilíbrio hoje. Nada do que eu possa fazer vai mudar isso agora; em vez disso, o nosso foco vira-se para o Qatar, onde queremos ter o melhor desempenho possível em todas as sessões", afirmou Norris, que lidera a classificação geral do Mundial de Fórmula 1.

"É decepcionante terminar este fim de semana sem pontos após uma infeliz desclassificação devido ao desgaste do skid. Com a grelha tão equilibrada, estamos sempre à procura de formas de melhorar o desempenho e desta vez não conseguimos. Agora precisamos de recomeçar, voltar a concentrar-nos e lutar para conquistar o máximo de pontos possível nas duas últimas etapas, ambas em pistas onde já tivemos um bom desempenho anteriormente", disse Piastri, que foi igualado por Verstappen no 2.º lugar da tabela, devido a esta decisão administrativa.

Também Andrea Stella, o engenheiro que chefia a equipa da McLaren, reagiu ao incidente, pedindo desculpa aos pilotos: "Como observado pela FIA, a infração foi não intencional, nem houve qualquer tentativa deliberada de contornar o regulamento e também existiram circunstâncias atenuantes. O carro 4 foi considerado em infração por apresentar uma diferença máxima de 0,12 mm na espessura do skid e o carro 81 por 0,26 mm. Pedimos desculpa ao Lando e ao Oscar pela perda de pontos, num momento crucial das suas campanhas no Campeonato, após grandes exibições durante todo o fim-de-semana. Como equipa, também pedimos desculpa aos nossos parceiros e adeptos, cujo apoio significa muito".