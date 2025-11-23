Max Verstappen vence GP de Las Vegas de Fórmula 1

Lando Norris foi 2.º e ficou mais perto da conquista do título.

O holandês Max Verstappen (Red Bull) venceu na madrugada deste domingo o Grande Prémio de Las Vegas de Fórmula 1, a 22.ª das 24 rondas da temporada.



Max Verstappen vence o Grande Prémio de Las Vegas

O tetracampeão mundial, que largara do segundo lugar da grelha, conquistou a liderança logo na primeira curva, vencendo com 20,741 segundos de vantagem para o britânico Lando Norris (McLaren), e 23,546 para o também britânico George Russell (Mercedes).

Com estes resultados, Lando Norris mantém a liderança do Mundial, com 408 pontos, mais 30 do que o australiano Oscar Piastri (McLaren), que foi quarto, e 42 para Verstappen, quando ainda estão 58 pontos em disputa. Apesar de ter sido segundo e ter perdido pontos para Max, a verdade é que Norris ganhou mais alguma vantagem para Piastri e fica um pouco mais perto do título.

Na próxima semana, no Qatar, pode mesmo celebrá-lo, caso não perca mais do que 5 pontos para Piastri e 17 para Verstappen...