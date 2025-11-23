Sábado – Pense por si

Oficial: FIA confirma desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1

Lando Norris e Oscar Piastri perdem terreno na corrida pelo título mundial

Agora, é oficial: os pilotos da McLaren, Lando Norris e Oscar Piastri, foram desclassificados do GP de Las Vegas devido a incompatibilidades técnicas dos seus carros. Com esta decisão, as contas na luta pelo título mundial de Fórmula 1, com Max Verstappen a subir a para o 2.º lugar, ultrapassando Piastri e a ficar a 24 pontos do líder Norris.

Lando Norris e Oscar Piastri, pilotos da McLaren
(em atualização)

Tópicos Corrida de automóveis Las Vegas Fórmula 1 Oscar Piastri Lando Norris
Oficial: FIA confirma desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1