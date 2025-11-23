Bomba no GP de Las Vegas de Fórmula 1: pilotos da McLaren arriscam desclassificação

FIA detetou irregularidades nos monolugares de Oscar Piastri e Lando Norris.
É a bomba que está a agitar o mundo da Fórmula 1, este domingo. A FIA, através de um relatório do seu comissário técnico Jo Bauer, anunciou que os carros usados pelos pilotos da McLaren no GP de Las Vegas de Fórmula 1 não cumpriam alguns dos requisitos, o que pode levar à desclassificação de Lando Norris e Oscar Piastri.
"Verificou-se o desgaste do skid traseiro [prancha colocada na traseira do carro para garantir uma altura mínima do chão] dos carros número 81 (Piastri) e 04 (Norris). O desgaste de ambos os automóveis foi medido de acordo com os documentos legais apresentados pela equipa, em conformidade com o item 1.2 b) i) do Regulamento 039 M. A espessura medida foi inferior a 9 mm em ambos os carros, que é a espessura mínima exigida pelo Artigo 3.5.9 e) do Regulamento Técnico. Encaminho este assunto para os comissários para análise", lê-se no comunicado.
A confirmar-se a desclassificação e consequente perda de pontos, isso relançaria por completa a luta pelo título mundial. Max Verstappen - que venceu a prova de Las Vegas -, subiria a segundo na classificação geral, ultrapassando Piastri, e ficaria a apenas 24 pontos do líder Lando Norris.