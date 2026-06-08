Pepe pode juntar-se à equipa técnica de José Mourinho no Real Madrid, avançam em Espanha

Special One treinou o antigo defesa nos merengues entre 2010 e 2013.

Pepe pode rumar ao Real Madrid para juntar-se à equipa técnica de José Mourinho, avança o jornalista espanhol Ramón Álvarez de Mon. O antigo central português, de 43 anos, estará bem posicionado para abraçar a primeira aventura como adjunto e logo no Real Madrid.



Pepe pendurou as botas em 2024 Pedro Ferreira

Pepe conhece bem o clube. O antigo central esteve 10 temporadas ao serviço do emblema espanhol (2007-2017), onde conquistou, entre outros, 3 Ligas dos Campeões. Durante este período, foi treinado por José Mourinho entre 2010 e 2013.

Pepe pendurou as botas em 2024 ao serviço do FC Porto.