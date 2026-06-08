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08 de junho de 2026 às 07:20

O momento em que Florentino elogia Mourinho no discurso e... tem de pedir palmas à plateia

Durante o seu discurso de vitória, Florentino Pérez falou de José Mourinho e deixou rasgados elogios ao português. Ainda assim, o anúncio não parece ter entusiasmado a plateia, tanto que foi o próprio presidente reeleito do Real Madrid a pedir palmas para o nome do Special One.

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