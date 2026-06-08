Mundial2026: Portugal regressa aos treinos abertos e recebe Seguro

Presidente da República, António José Seguro, vai marcar presença no estágio de Portugal, a partir das 20h15, naquela que será a cerimónia de despedida à comitiva lusa, antes desta seguir caminho para o próximo Campeonato do Mundo.

A seleção portuguesa continua esta segunda-feira o estágio de preparação para o Mundial2026 de futebol, com um treino a contar com os quatro bicampeões europeus, e também com Matheus Nunes, na Cidade do Futebol, em Oeiras.



Preparação para o Mundial 2026 Filipe Amorim/FPF

De acordo com a sua agenda oficial, o Presidente da República, António José Seguro, também vai marcar presença no estágio de Portugal, a partir das 20h15, naquela que será a cerimónia de despedida à comitiva lusa, antes desta seguir caminho para o próximo Campeonato do Mundo.

Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos, novamente vencedores da Liga dos Campeões com o Paris Saint-Germain, falharam a primeira semana de trabalho de Portugal, juntando-se à comitiva lusa no último sábado, e hoje deverão ter a primeira aparição pública na preparação para o Mundial.

Os quatro jogadores já estiveram em pleno no estágio no domingo, mas o dia foi completamente fechado à comunicação social.

A seleção nacional tem uma sessão agendada para as 18h00, com os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas, num treino em que também vai estar Matheus Nunes.

Devido a questões físicas, o jogador do Manchester City falhou o particular de sábado com o Chile (2-1), no Estádio Nacional, em Oeiras, mas já está em condições para trabalhar sem limitações e para poder competir no segundo 'teste' do estágio, que será frente à Nigéria.

Antes do treino, às 17h00, também na Cidade do Futebol, um jogador a designar irá falar aos jornalistas em conferência de imprensa.

O Portugal-Nigéria está agendado para quarta-feira, às 20h45, em Leiria, e terá como árbitro o espanhol Mateo Busquets.

Depois de viajar no dia 12 de junho para Palm Beach, em Miami, na Florida, onde vai 'montar' o seu centro de estágio, Portugal vai disputar o Grupo K e tem estreia marcada para 17 de junho frente à República Democrática do Congo, em Houston, numa partida com início agendado para as 12h00 locais (18h00 horas de Lisboa).

Segue-se o estreante Uzbequistão em 23 de junho, também em Houston e igualmente com início agendado para as 12h00 (18h00), ficando o grupo fechado em 27 de junho, com Portugal a defrontar a Colômbia em Miami, num jogo que começa às 19h30 (00h30 de 28 de junho).

O Mundial2026, o primeiro de sempre com 48 seleções, vai decorrer de 11 de junho a 19 de julho nos Estados Unidos, no Canadá e no México.