Médico da seleção dinamarquesa atualiza situação de Christian Eriksen

Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, emitiu esta segunda-feira um comunicado para atualizar o estado de saúde de Christian Eriksen, jogador que ontem, recorde-se, caiu inanimado durante o particular com a Ucrânia. O clínico garantiu que o médio "está bem" e que há a expectativa de que possa ter alta "em breve".



Momento em que Eriksen cai no relvado Frame

"Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família e de bom humor. A expectativa é de que tenha alta em breve e possa regressar a casa. Estamos a cuidar bem dos jogadores e da equipa técnica e mantemo-nos em contacto regular com eles", pode ler-se.

Latest update from national team doctor Morten Boesen. pic.twitter.com/ZxiL6UjIWc — Fodboldlandsholdene ???? (@dbulandshold) June 8, 2026