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Médico da seleção dinamarquesa atualiza situação de Christian Eriksen

Record 09:57
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Médio caiu inanimado durante o particular com a Ucrânia.

Morten Boesen, médico da seleção dinamarquesa, emitiu esta segunda-feira um comunicado para atualizar o estado de saúde de Christian Eriksen, jogador que ontem, recorde-se, . O clínico garantiu que o médio "está bem" e que há a expectativa de que possa ter alta "em breve". 

Momento em que Eriksen cai no relvado
Momento em que Eriksen cai no relvado Frame

"Falei com o Christian esta manhã e ele está bem. Está com a família e de bom humor. A expectativa é de que tenha alta em breve e possa regressar a casa. Estamos a cuidar bem dos jogadores e da equipa técnica e mantemo-nos em contacto regular com eles", pode ler-se. 

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