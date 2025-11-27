Pedro Proença felicita Seleção Nacional de Sub-17: "Estão na história do desporto português"

Pedro Proença já felicitou a Seleção Nacional de Sub-17 pela conquista do Campeonato do Mundo do escalão. Numa mensagem divulgada pela Federação Portuguesa de Futebol, o presidente do organismo, que assistiu à final com a Áustria no Qatar, enaltece o trabalho de todos os jogadores e da equipa técnica, mas também das associações de futebol e da Liga Portugal.



Pedro Proença, presidente da FPF

"Riade 1989, Lisboa 1991, Doha 2025. 34 anos depois, Portugal volta a ser campeão do Mundo em futebol. Em meu nome e em nome da Federação Portuguesa de Futebol, felicito a nossa Seleção pela conquista do Campeonato do Mundo de sub-17. Parabéns a todos os jogadores que nos representaram no Qatar, mas não podemos, nem esqueceremos todos os jogadores que participaram nesta campanha. Parabéns ao nosso treinador Bino Maçães e à respetiva equipa técnica, assim como a toda a estrutura da FPF que chegou ao Catar no início do mês", pode ler-se.

"Esta é uma vitória de todo o futebol português. Parabéns aos clubes, Associações Distritais e Regionais, Associações de Classe, Liga Portugal e Futebol Profissional. Não esqueceremos as anteriores administrações da FPF e todos que contribuíram para este sucesso. Em poucos meses, este grupo de trabalho conquistou um Campeonato da Europa e um Campeonato do Mundo. Estão na história do desporto português. Fizeram-no com humildade, foco, responsabilidade e ambição. Mostraram-nos que a confiança no trabalho nos leva ao sucesso".

"Em nove meses, Portugal conquistou cinco troféus internacionais. Não ganharemos sempre, mas entramos sempre para ganhar. E é esta cultura de vitória que nos deixará sempre mais perto da glória. Parabéns, campeões!", finaliza.