O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, desejou hoje "rápidas melhoras" a Nuno Pinto, que vai interromper a carreira para tratar um linfoma.

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, desejou hoje "rápidas melhoras" a Nuno Pinto, que vai interromper a carreira para tratar um linfoma, e mostrou-se confiante no restabelecimento do jogador do Vitória de Setúbal.



Numa nota publicada no sítio oficial da LPFP, Proença deixou "uma palavra de conforto" ao atleta dos sadinos, acreditando que Nuno Pinto "irá superar esta fase, sendo isso o que verdadeiramente importa, neste momento".



"O futebol, no geral, e o Vitória FC, no particular, ficam privados, ainda que temporariamente do jogador, mas o Nuno Pinto, mais do que nunca, deve olhar para si e para a sua família, onde, estou certo, vai conseguir reunir as forças necessárias para um rápido restabelecimento. E é ao homem que desejo as rápidas melhoras. O futebol terá sempre espaço para os grandes", transmitiu o presidente da Liga.



O defesa Nuno Pinto está a lutar contra um linfoma na região inguinal, razão pela qual interrompe, por tempo indeterminado, a sua carreira de futebolista, anunciou hoje o Vitória de Setúbal em conferência de imprensa.



A notícia da doença do lateral esquerdo, de 32 anos, foi revelada pelo presidente dos sadinos, Vítor Hugo Valente, perante o plantel e cerca de 50 adeptos do clube e amigos do jogador, que fizeram questão de estar ao lado de Nuno Pinto.



Emocionado pela manifestação de carinho dos colegas de equipa, técnicos, dirigentes, familiares e adeptos que estiveram na conferência de imprensa, Nuno Pinto não conseguiu proferir nenhuma palavra aos presentes.



Natural de Vila Nova de Gaia, o lateral esquerdo estreou-se pelo Boavista no escalão principal, em 2006/07. Também na I Liga, representou o Trofense e Nacional, antes de rumar ao Levski de Sofia (Bulgária), Tavriya (Ucrânia) e Astra Giurgiu (Roménia), clube que representou antes de chegar a Setúbal, em 2015/16.