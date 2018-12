20:26

O treinador do Manchester United, José Mourinho, admitiu hoje que os 'red devils' já não podem ambicionar conquistar o título inglês de futebol, após a derrota em Liverpool (3-1), mas afirmou ser possível chegar ao quarto lugar.

"Se me perguntam se podemos ganhar o título, claro que não, é irreversível. Ainda podemos chegar ao quarto lugar, mas não vai ser fácil. De certeza que vamos terminar nos seis primeiros, mas o máximo que poderemos ambicionar é um dos lugares de acesso à Liga dos Campeões", disse o técnico do United, à cadeia de televisão inglesa, Sky Sports.



Com a derrota em Anfield Road, na 17.ª jornada, o conjunto de Manchester ocupa o sexto lugar, com 19 pontos de diferença para o líder Liverpool, pelo que Mourinho referiu que "primeiro, é preciso olhar para o quinto lugar e só depois para o quarto", que estão à distância de oito e 11 pontos, respetivamente.



Apesar do desaire, o técnico português considerou que os jogadores do Manchester United "deram tudo o que tinham", perante um adversário que "foi melhor".



"O Liverpool foi melhor, mas discutimos o jogo até ao momento em que sofremos o terceiro golo. Eles têm uma equipa forte, uma das mais fortes. Não conseguimos fazer face à pressão e intensidade que colocaram no jogo", admitiu.



O Liverpool manteve hoje a liderança do campeonato, ao vencer por 3-1 na receção ao Manchester United, com um golo de Mané, aos 24 minutos, e dois de Shaqiri, aos 73 e 80. Pelo meio, Lingard empatou para os 'red devils', aos 33.



Com este resultado, os 'reds' mantiveram um ponto de vantagem sobre o Manchester City, que durante 24 horas chegou a ocupar a liderança, depois de ter vencido no sábado o Everton, treinado pelo português Marco Silva, por 3-1.