Patrício, que frente à Holanda deverá somar a sua 81.ª internacionalização, ultrapassando Vítor Baia , garantiu que a seleção portuguesa está preparada "para tudo" na final, incluindo um possível desempate por grandes penalidades, e que só pensa em levantar o troféu no final do encontro."Acho que vai ser um excelente jogo, frente a uma excelente seleção que é a Holanda, que tem jogadores muito fortes, evoluídos tecnicamente e taticamente. Jogar em casa um final é perfeito. Temos a oportunidade de ganhar um título em casa e vamos fazer tudo. Esse é o nosso objetivo", disse.O Portugal-Holanda está agendado para as 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, e vai ter arbitragem do espanhol Undiano Mallenco.