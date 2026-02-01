Papa pede "trégua olímpica" por ocasião dos Jogos Olímpicos de Inverno em Itália

Os Jogos Milão-Cortina'2026 vão ser disputados entre sexta-feira e 22 de fevereiro, enquanto os Paralímpicos estão agendados entre 6 e 15 de março.

O Papa Leão XIV apelou este domingo a uma "trégua olímpica" durante os Jogos Olímpicos de Inverno Milão-Cortina2026, após a oração do Angelus, na Praça de São Pedro, na Cidade do Vaticano.



"Na próxima sexta-feira começarão os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, seguidos pelos Jogos Paralímpicos. Estes grandes eventos desportivos constituem uma forte mensagem de fraternidade e reacendem a esperança de um mundo em paz, que é também o sentido da trégua olímpica", afirmou, à janela do palácio apostólico, perante milhares de fiéis.

No seu apelo, o Papa Leão XIV desejou que "todos aqueles que têm no coração a paz e ocupam cargos de autoridade saibam aproveitar esta ocasião para realizar gestos concretos de distensão e diálogo".

Na sexta-feira, o pontífice norte-americano já tinha pedido aos atletas e voluntários que aproveitassem a ocasião para promoverem os "valores autênticos do desporto", como a lealdade e o respeito, bem como a "inclusão social".

Da mesma forma, o Papa garantiu as suas orações pelo sucesso da organização e enviou a sua bênção apostólica a todos os envolvidos na preparação destes XXV Jogos Olímpicos de Inverno como "sinal de abundantes favores celestiais".

São esperados atletas de 93 países na 25.ª edição dos Jogos Olímpicos de Inverno, entre os quais os irmãos Vanina Guerillot e Emeric Guerillot, em esqui alpino, que, juntamente com José Cabeça, no esqui de fundo, integram a Missão de Portugal na competição.