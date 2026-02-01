Sábado – Pense por si

Desporto

Nuno Santos regressa à competição 15 meses depois na vitória do Sporting B sobre a Oliveirense

Record 13:21
As mais lidas

Ala português jogou 26 minutos e só não fez uma assistência por um fora de jogo à pele.

Nuno Santos entrou aos 64 minutos do Sporting B-UD Oliveirense (2-0), da 2.ª Liga, regressando assim à competição após 15 meses a recuperar de uma lesão grave no joelho direito. Três minutos depois de ser lançado por João Gião, o ala português assisitiu Rafael Nel para o segundo golo dos leões, um lance que acabou por ser anulado por um fora-de-jogo de 26 centímetros.

Nuno Santos regressa à competição frente à UD Oliveirense
Nuno Santos regressa à competição frente à UD Oliveirense

O esquerdino, de 30 anos, começou a aquecer logo no inicio do segundo tempo, um momento que foi devidamente aplaudido pelos seus companheiros de equipa, técnico, e família presentes no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sempre com um sorriso nos lábios, o camisola 11 realizou um breve período de aquecimento e voltou a ser ovacionado quando foi chamado por João Gião para render Mauro Couto. Instantes depois de entrar em campo, o canhoto participou numa primeira ação ofensiva na área da Oliveirense e, pouco depois, realizou um passe rasteiro a isolar Rafael Nel que concluiu a assistência com um remate de pé direito, mas ligeiramente adiantado como confirmou o VAR.

O esquerdino voltou a criar perigo ao minuto 75 na marcação de um canto que permitiu a João Muniz voltar a criar perigo. Jogando no corredor esquerdo, o jogador leonino esteve sempre participativo com passes verticais e, acima de tudo, dando instruções aos seus jovens companheiros de equipa. O calvário de Nuno Santos terminou e Rui Borges ganhou mais uma boa dor de cabeça.

Tópicos Lesão Jogo golas golo Nuno Santos Sporting Clube de Portugal Rafael Nel Alcochete
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Nuno Santos regressa à competição 15 meses depois na vitória do Sporting B sobre a Oliveirense