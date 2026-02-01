Nuno Santos regressa à competição 15 meses depois na vitória do Sporting B sobre a Oliveirense

Ala português jogou 26 minutos e só não fez uma assistência por um fora de jogo à pele.

Nuno Santos entrou aos 64 minutos do Sporting B-UD Oliveirense (2-0), da 2.ª Liga, regressando assim à competição após 15 meses a recuperar de uma lesão grave no joelho direito. Três minutos depois de ser lançado por João Gião, o ala português assisitiu Rafael Nel para o segundo golo dos leões, um lance que acabou por ser anulado por um fora-de-jogo de 26 centímetros.



Nuno Santos regressa à competição frente à UD Oliveirense

O esquerdino, de 30 anos, começou a aquecer logo no inicio do segundo tempo, um momento que foi devidamente aplaudido pelos seus companheiros de equipa, técnico, e família presentes no Estádio Aurélio Pereira, em Alcochete.

Sempre com um sorriso nos lábios, o camisola 11 realizou um breve período de aquecimento e voltou a ser ovacionado quando foi chamado por João Gião para render Mauro Couto. Instantes depois de entrar em campo, o canhoto participou numa primeira ação ofensiva na área da Oliveirense e, pouco depois, realizou um passe rasteiro a isolar Rafael Nel que concluiu a assistência com um remate de pé direito, mas ligeiramente adiantado como confirmou o VAR.

O esquerdino voltou a criar perigo ao minuto 75 na marcação de um canto que permitiu a João Muniz voltar a criar perigo. Jogando no corredor esquerdo, o jogador leonino esteve sempre participativo com passes verticais e, acima de tudo, dando instruções aos seus jovens companheiros de equipa. O calvário de Nuno Santos terminou e Rui Borges ganhou mais uma boa dor de cabeça.