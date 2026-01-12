Papa Leão XIV encontrou-se com María Corina Machado

O Papa Leão XIV reuniu-se com a líder da oposição venezuelana e vencedora do Premio Nobel da Paz deste ano, María Corina Machado, numa audiência privada no Vaticano esta segunda-feira.



María Corina Machado encontra-se com Papa Leão XIV Foto AP/Ariana Cubillos, arquivo

A reunião, que não constava na agenda do Papa, foi apenas mencionada no boletim diário do Vaticano, sem terem sido avançados mais detalhes.

María Corina Machado tem marcado presença em várias cidades da Europa, e dos Estados Unidos, depois de ter saído da Venezuela em dezembro para estar na cerimónia de entrega do Prémio Nobel da Paz, na Noruega.

O Papa Leão XIV, o primeiro norte-americano, pediu que a Venezuela permaneça um país independente, mesmo depois de as forças norte-americanas terem capturado Nicolás Maduro em Caracas, no passado dia 3 de janeiro, e o terem levado para Nova Iorque para responder a acusações de tráfico de drogas.

Leão afirmou estar a acompanhar os acontecimentos na Venezuela com “profunda preocupação” e pediu que os direitos humanos sejam protegidos no país latino-americano.

A oposição venezuelana, apoiada por sucessivas administrações republicanas e democratas nos Estados Unidos, prometeu durante vários anos substituir Maduro assim que este se afastasse do poder e restaurar a democracia no país com maiores reservas de petróleo do mundo. No entanto, depois da captura, Trump afirmou que María Corina Machado não tem a confiança necessária para liderar o processo e que seria o próprio a liderar o processo.

Depois de ganhar o Prémio Nobel da Paz de 2025 a venezuelana chegou a referir que o queria compartilhar com o presidente norte-americano e dedicou o prémio a Trump e ao povo da Venezuela.