Presidente do Comité Olímpico lamenta desvio de atenções dos Jogos de Inverno

Entre as controvérsias está, por exemplo, a atuação dos agentes do ICE, nos Estados Unidos.

A presidente do Comité Olímpico Internacional (COI) lamentou este domingo as situações que diz estarem a desviar as atenções dos Jogos de Inverno Milão-Cortina, incluindo a controvérsia envolvendo o serviço de migração e alfândegas (ICE) dos Estados Unidos.



Presidente do Comité Olímpico lamenta desvio de atenções nos Jogos de Inverno Christoph Sator/picture-alliance/dpa/AP Images

"Qualquer coisa que esteja a desviar a atenção destes Jogos é triste, não é?", questionou Kirsty Coventry aos jornalistas após a reunião do conselho executivo da entidade olímpica em Milão.

Além da polémica relacionada com o possível envio de um destacamento para Milão do ICE, cujos agentes são acusados de matar a tiro dois cidadãos norte-americanos que não constituíam ameaça em Minneapolis, no estado de Minesota, surgiu uma referência ao responsável pelos Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028 em documentos do escândalo Epstein sobre exploração sexual de menores nos Estados Unidos.

"Aprendemos ao longo dos anos que há sempre um tema que ganha destaque à medida que os Jogos se aproximam, sejam as comunidades, o vírus Zika ou a covid", comentou a líder do COI, a cinco dias da cerimónia de abertura da competição em Milão.

Kirsty Coventry observou que mantém a sua "fé intacta" de que, a partir da cerimónia e do momento que os atletas comecem a competir, "o mundo voltará a recordar-se subitamente da magia e do espírito dos Jogos".

Quando questionada pouco antes sobre o envio de uma divisão do ICE para contribuir para a segurança olímpica, remeteu apenas para os esclarecimentos fornecidos pelas autoridades americanas, preferindo não fazer mais comentários.

As unidades do ICE foram destacadas em massa nos Estados Unidos pelo Presidente norte-americano, Donald Trump, no âmbito de uma campanha contra a imigração ilegal.

As suas ações levaram a acusações de agirem além das suas competências e as recentes mortes a tiro de dois cidadãos norte-americanos, Renee Good e Alex Pretti, pelos seus agentes nas ruas de Minneapolis, geraram amplos protestos de indignação na cidade.

O Departamento de Segurança Interna do ICE, que será mobilizado durante os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina, atua internacionalmente sobretudo em casos de tráfico de droga e terrorismo, segundo o site da força federal, e não se trata da mesma unidade destacada para as ruas nos Estados Unidos.

Centenas de manifestantes reuniram-se no sábado em Milão para protestar contra o envio do ICE, apesar de estar previsto que, durante os Jogos Olímpicos de Inverno, os agentes permaneçam numa sala de controlo e não atuem nas ruas.

O presidente da Câmara de Milão, Giuseppe Sala, comentou porém que os elementos do ICE não eram bem-vindos e o ministro do Interior, Matteo Piantedosi, foi convocado para prestar esclarecimentos no parlamento.

Os preparativos finais para os Jogos de Milão-Cortina foram também agitados pela revelação de e-mails obscenos, datados de 2003, entre o responsável dos Jogos Olímpicos de 2028, Casey Wasserman, e Ghislaine Maxwell, que cumpre atualmente uma pena de 20 anos de prisão por ajudar o bilionário Jeffrey Epstein a recrutar prostitutas menores de idade.

"Não discutimos isso", disse a presidente do COI no final da reunião do comité executivo, referindo que não tinha "nada a acrescentar" a uma declaração de Wasserman a pedir desculpa.

Em comunicado, Wasserman justificou: "Lamento profundamente que a minha correspondência com Ghislaine Maxwell, que ocorreu há mais de 20 anos, muito antes de os seus crimes horríveis, tenha vindo a público".

Os Jogos Olímpicos de Milão-Cortina começam em 06 de fevereiro, com uma cerimónia de abertura com as presenças previstas do vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, e do secretário de Estado, Marco Rubio.